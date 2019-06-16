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興建中大樓9非法移工被逮　台籍工唉唉叫：再抓房子蓋不起來啦！

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▲▼台中市專勤隊在工地查獲9名非法外籍工人。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲台中市專勤隊在工地查獲9名非法外籍工人。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

清水區近台中港的工地大樓為趕工，現場30位工人就找了9名非法外籍工人負責板模和綁鐵，移民署獲報後，將9人全數帶回。缺人手的在場台灣工人，直呼「麥擱抓了，再抓房子蓋不起來啦」。

移民署中區事務大隊台中市專勤隊日前獲報，清水區靠近台中港的一處大樓工地，疑似有大批非法外籍人士從事板模及綁鐵工作。專勤隊人員經多日蒐證，15日上午出動大批人力，在現場逮捕8男1女外籍人士，其中7人為逃逸移工，2人則是利用觀光或依親名義來台卻逾期未歸。

▲▼台中市專勤隊在工地查獲9名非法外籍工人。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼台中市專勤隊在工地查獲9名非法外籍工人。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼台中市專勤隊在工地查獲9名非法外籍工人。（圖／記者李忠憲翻攝）

過程中，在場的台灣工人發現人都要被抓走，哀求說「麥擱抓了，再抓房子蓋不起來啦」；原來，該工地大樓已蓋了10幾層樓，處於趕工階段，由於台灣工人難尋，現場有30名工人有9人被帶走，肯定影響進度，甚至會被罰錢。

台中市專勤隊表示，經調查發現這9人 是由同鄉介紹到該工地工作，住處分散，與以往集中管理不同，刻意要躲避警方查緝。但雇主可能不知道，專勤隊就直接在工地一網成擒。除將依法將失聯移工及逾期停留人士執行強制驅逐出國，也積極追緝雇主。

專勤隊也呼籲，國人勿存僥倖，非法容留、聘僱未經許可、許可失效或他人所申請（聘）的外國人從事工作，如遭查獲將依就業服務法第63條，處以新臺幣15萬元以上，75萬元以下罰鍰。

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關鍵字：台中市專勤隊,非法,外籍移工,工地,清水

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