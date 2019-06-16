太空最精準溫度計2.0版！福衛七號　預計台灣時間25日升空

▲福爾摩沙衛星七號計畫任務架構。（圖／翻攝國家太空中心）

財經中心／綜合報導

運送到美國佛羅里達州甘迺迪太空中心的福爾摩沙衛星七號，因應整合的測試作業，原預計台灣時間6月23日升空，延後2日，至台灣時間25日升空。

福爾摩沙衛星七號是台美最大的衛星合作案，曾被科技部長陳良基讚譽為「太空中最精準溫度計2.0版」。福衛七將搭載全球衛星導航系統無線電訊號接收器，可接收美國的GPS及俄國的GLONASS全球衛星導航系統(GNSS)訊號，藉由量測無線電掩星訊號，可推導出大氣層壓力、溫度、和濕度等大氣參數，與電離層的電子濃度。

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福衛七號星系部署完成後，高度550公里，傾角24度，繞行地球一圈約97分鐘；6枚衛星佈署完成後，可提供在南北緯50度間每日約4,000 筆資料，資料量約是福衛三號的3~4倍，大幅增加包含台灣在內的低緯度地區氣象資料。

觀測資料將提供交通部中央氣象局納入數值預報系統，提升國內氣象預報準確度及劇烈天氣(颱風路徑及降雨) 預測準確度。每天平均可提供4000 點大氣資料，對於、天氣預報、氣候觀測、太空天氣監控有很大的助益。福衛七號每日可提供南北緯50度約4000筆資料，比福三多出3到4倍，藉此提升台灣天氣預測的精準度一成以上，也可蒐集更多赤道、亞熱帶及低緯度的天氣資料，也提供多科學研究數據。

福衛七號今年4月中旬已經運送到美國，當時總統蔡英文宣布，原本預計在美國時間6月22日、台灣時間23日，在美國東岸佛州的甘迺迪太空中心、搭載SpaceX研製的獵鷹重型火箭升空。但是科技部日前接獲通知，發射時間將延後至美國時間24日、台灣時間25日約中午升空，屆時SpaceX將透過Youtube頻道直播發射過程，民眾可以見證福衛七號升空歷史時刻。