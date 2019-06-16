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郭台銘交棒倒數！最後一次主持　鴻海股東會關注接班人選

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▲▼郭台銘應對中美貿易戰下的台灣嚴重危機記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲鴻海董事長郭台銘。（圖／記者李毓康攝）

記者姚惠茹／台北報導

鴻海（2317）股東會即將在本週五（21日）登場，今年董事長郭台銘投身國民黨總統初選，即將卸任董事長之位，不僅是最後一次以董事長的名義主持股東會，還將進行新任董事改選，選出股民最關心的接班人選交棒，甚至傳出股務代理機構福邦證券預估將有萬人出席參加。

鴻海今年的股東會議案，預計將針對2018年營業報告書、財務報案、盈餘分派進行決議討論，並將全面改選董事，而且由於董事長郭台銘積極參與國民黨總統初選，決心淡出鴻海經營，接下來鴻海的經營模式、營運布局、獲利表現，以及新任董事長人選，都成為80萬股民最關心的議題。

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▲▼鴻海法說會。（圖／記者湯興漢攝）

▲鴻海經營委員會九人小組，左起為夏普董事候選人林忠正、富士康執行總經理林政輝、集團副總裁暨亞太電董事長呂芳銘、鴻騰精密主席盧松青、S次集團總經理暨京鼎董事長劉揚偉、工業富聯 (FII) 副董事長李傑、集團副總裁暨總財務長黃秋蓮、Ｂ次集團負責人姜志雄、財務長黃德才。（圖／記者湯興漢攝）

雖然鴻海已經在6月11日的首次自辦法說會宣布，未來將由九人小組的經營委員會管理，並預計每週一次會議，針對重大議案進行討論，且通過三分之二的委員同意後，送交董事會做最後決策，但是相關經營模式、營運布局、獲利表現仍須再向股民說明。

至於董事改選名單，包括郭台銘、呂芳銘、盧松青、劉揚偉、戴正吳、李傑等六席董事，以及王國城、郭大維、龔國權等三席獨立董事，關係著股民最想知道的董事長大位由誰接班的問題，雖然董事長郭台銘已經宣布不會續任，而且還說不會是盧松青，也不會是戴正吳，但是還有呂芳銘、劉揚偉、李傑三位人選選，而這最終的接班人選也即將在股東會後揭曉。

此外，今年鴻海股東會雖然沒有發放紀念品，但是有廠商免費致贈萬頂國旗帽要在現場發放，因此傳出股務代理機構福邦證券預估將有萬名股東出席參加，共同見證郭台銘最後一次以董事長的名義主持股東會，更有可能因為國民黨總統初選參選人的身份，把股東會變成一場小型造勢大會。

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關鍵字：鴻海,郭台銘,呂芳銘,劉揚偉,李傑,盧松青,九人小組,經營委員會

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