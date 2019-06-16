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暑假要來了！法人一次報給你知道　看旺暑假5大概念族群

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▲▼台股,上漲,集中市場,加權指數,投資人,散戶,財經,股市。（圖／翻攝自網路）
▲台股示意圖。（圖／資料照）

記者劉姵呈／綜合報導

時序將邁入暑假！上班族除了規劃帶小孩出國遊玩之外，也不要忘記搶搭這一波「暑假投資契機」。法人指出，因應暑假季節效應，許多業者生意強強滾，這時候就會有許多「暑假概念」族群蠢蠢欲動，建議投資人不妨聚焦觀光休閒、航空、零售通路、水電與遊戲五大族群。

受到美股回穩帶動電子族群股價反彈，台股本周上漲115點、週線收紅，週五終場以10,524.67點作收，上市公司總市值增加3,452.94億元，市值守住31兆元關卡。

而本月底市場也聚焦美國利率政策與G20峰會中美談判進度，法人認為，貿易戰以及科技戰後續發展難以預料，暑假來臨將成為消費性產業的銷售旺季，投資人可藉由財報優缺來作為選股標準，短期應有獲利空間。

請繼續往下閱讀...

而根據法人觀察現階段上市櫃公司中，屬於「暑假概念」族群的個股有觀光休閒、航空、零售通路、水電與遊戲五大族群，部分個股具有落後補漲的契機。

首先，第一個會看好的就是觀光休閒個股，個股包括有雲品（2748）、寒舍（2739）、旅行社雄獅（2731）、KTV好樂迪（9943）等；第二航空業中的華航（2610）、長榮航（2618）；第三受惠於暑假消暑夏季冰品及零售通路的統一超（2912）、全家（5903）；第四暑假也會推升遊戲相關族群商機，表現看漲的包括有智崴（5263）、鴻準（2354）、正崴（2392）、鈊象（3293）等。

最後，值得注意的是，台灣氣溫驟升，全台電力負載連續突破今年新高，加上目前已改為「夏月」電價，可以想像的到用水、用電題材等概念股，包括水資源概念股台肥（1722）、臺鹽（1737）、節能概念股台達電（2308）、崇越（5434）、智慧家電概念股友訊（2332）等等。

法人強調，暑假概念股屬於短線題材，回到中長期展望，還是要回歸到基本面評價。貿易戰以及科技戰後續發展難以預料，然而在投資的布局上聚焦的是中長期趨勢，同時關注因為國際局勢變化造就的轉單受惠者。面對未來的挑戰，選股不選市，聚焦有國際競爭力、成長性的標的仍是應戰當前局勢的最佳策略。

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關鍵字：暑假概念股,投資建議,水電,觀光,航空,遊戲,零售通路

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