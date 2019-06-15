郭董百坪豪宅大公開　逾百萬老虎雙面繡、120吋大電視..小孩玩具處處可見

▲郭台銘一直是以孝順出名，因為媽媽摔斷腿，不方便出門洗頭，還特別在家裡擺放洗頭台。（圖／記者邱顯燁攝）

財經中心／綜合報導

YouTuber Joeman今（15）日在YouTube頻道上開箱台灣首富郭台銘的家，一窺位在台北市信義區的豪宅，百餘坪的空間，果然十分寬闊，郭董還特別在玄關擺設老虎圖案的雙面繡，以及金狗造型的聚寶盆，相當引人注目。

郭台銘此次邀請YouTuber Joeman來家裡做客，讓Joeman好開心，穿著一身藍色西裝前往，只見郭董站在家門口親自迎接，兩人相見歡後握手致意，Joeman還開玩笑地說，媒體圈傳說只要握到郭董的手就可以嫁入豪門，引起正在觀看的網友直喊好羨慕。

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Joeman一走進郭董的家，馬上先問有多少坪？郭董回答超過百坪，Joeman馬上追問，當初曾有傳聞郭董要買陶朱隱園，是不是真有此事？結果郭董否認，還自爆連太太曾馨瑩當初也來問他是不是要買。

郭董家門口玄關處有金色小狗造型的聚寶盆，此外，屏風區擺了一幅老虎的雙面繡，郭台銘表示，來來飯店開幕以後想換新的，所以他前妻就把雙面繡買下來了，因為夫妻倆都是屬虎，當初花費達7位數，超過百萬元。

來到書房，最特別的就是擺設了關公神像，顯示郭董的虔誠信仰。

家中也有擺放洗頭台，當時是郭董的媽媽腿斷了，每個星期都要洗頭，出門不方便，所以就在家中裝設洗頭台，同時也有為媽媽特別放了一台按摩椅，而他在客廳都會坐在專屬的墨綠色沙發，同時也裝設120吋大螢幕電視。

無論是在客廳或是在臥房，處處都可以看到小孩的玩具，像是佩佩豬、冰雪奇緣的樂高，Joeman還發現一封是女兒寫給爸爸的信，內容提及想與同學去露營過夜，特別徵詢爸爸同意，行程滿檔的郭董也特別趕過去陪伴女兒，簡直是「霸氣暖爸」，同時也看得出與小孩之間的感情非常好。

轉眼間來到中午用餐時間，郭董還留他在家吃飯，一上桌就打破Joeman的想像，原來是準備水餃、炒米粉、滷肉飯，郭台銘也說，無論是哪位客人來都是請吃這些飯菜，而Joeman吃水餃不沾醬，郭董讚「吃水餃不沾醬是內行的」，才吃得出原來的味道。

影片一出，引發網友熱烈討論，顛覆不少人想像，「以為會有錢疊出來的牆」，也有人直說「郭董真的很親民，房子住的也很樸素」。此外，也有網友大讚「郭董跟女兒感情很好，真是個愛家的好爸爸」。