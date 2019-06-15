影／300人同時創作「瓶鼻海豚」！　福隆沙雕季挑戰金氏世界紀錄成功

記者胡順惠／台北報導

2019福隆國際沙雕藝術季開跑近2個月，今（15）日沿海處突然出現310隻海豚沙雕！原來是為了挑戰「全世界最多人同時創作沙雕」的金氏世界紀錄，現場有310位「有美術及雕塑背景」及「對美術有深厚興趣」的民眾與學生參加，在沙雕師帶領下，完成310座瓶鼻海豚，一旁也湧入許多民眾圍觀見證，場面超嗨。

▲▼同時有310人共同創作海豚沙雕，創下金氏世界紀錄。（圖／觀光局提供，下同）

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由交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處與福容大飯店攜手主辦，以東北角常見的「瓶鼻海豚」為沙雕作品主題。東北角管理處表示，為了永續深耕培育本土沙雕人才，4月起在福隆國小「沙雕教學教室」及福隆沙灘共進行20場「沙雕深耕培育活動」，由資深沙雕師現場教學，從基礎概念、技巧運用、臨場觀摩至參加挑戰金氏世界紀錄成功。

310名創作者中，年紀最小的成員僅12歲，是來自福隆國小的林芷瑄、吳佩琳、吳佳蓁，他們與已舉辦12屆的福隆沙雕季「同年齡」，從原本的參觀者成為創作者，為福隆沙雕藝術季的傳承留下見證。帶領同學沙雕創作的林福入老師表示，沙雕需兼具耐心與細心，這次挑戰要將310人訓練到要能同時完成310座瓶鼻海豚作品，更是難上加難，所幸大家在幾場訓練課程下，已經培養出好默契，才能順利打造世界紀錄。

▲▼場面超壯觀。



參與挑戰的陳同學在完成的瞬間，更激動大喊，「沙子因為今天陽光強烈曝曬乾燥，要不停灑水保持濕潤性，最後看到橢圓沙堆到海豚成型，和大家共同完成金氏創舉，真的很有成就感！」 2019福隆國際沙雕藝術季已邁入第12屆，今年以「穿越小鎮尋找亞特蘭提斯」為主題，展期到8月25日，今年首度挑戰金氏世界紀錄。

為回饋民眾多年來對於福隆沙雕藝術季的支持，今年主辦單位更祭出許多優惠，活動期間只要持福隆海水浴場入場的發票存根聯，至福容大飯店福隆店及20家特約商家消費即可享有優惠好康（詳見沙雕官網），今年還沒造訪東北角的民眾，把握接下來的時間，趁著好天氣出門吹海風、看沙雕吧！