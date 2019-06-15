大齡單身更有魅力！姊姊們掌握5要點　提高含「金」量

▲ 獨立自主的女性經濟獨立、財務自由，即使不婚也是具有魅力的勝女。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳靜君／台北報導

名模林志玲結婚、結束了單身，引起民眾的關注和討論外，也引起了許多單身女性對自己生活的檢視。財務專家表示，單身女性追求的是財務上的自由、生活的自主，具有財力就有「魅力」，建議姊姊們好好儲蓄、理財，讓自己的黃金單身生活更為精彩。

凱基銀行資料庫的分析統計，男性、女性曾經購買理財商品的比例為4：6，顯示現代女性不只經濟獨立，對於如何理財以及增加被動式收入更具備觀念。專家表示，30多、40歲的單身姊姊掌握5大重點、做好理財，就可以當一個多采多姿的黃金單身女。

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一，長照、失能保障先規劃好 青年揮灑自己、年老無後顧之憂

凱基銀認為，單身女性首先要建立一個健康均衡的生活方式，延長健康享受生活的時間，也別忘記定期檢視自己的保障，而在考量保單時，應該思考保險以「保障」為優先，先買保障再存錢。

而單身女性要規劃的保障，要考慮如果年紀大之後生病，必須要有人照顧才行，所以應該優先挑選長期照護險、失能險等，一旦生病無法工作時，會有資金可以代替家人照顧自己。專家表示，有了保障之後，單身女性就能夠在青壯時期，盡情揮灑自己、發揮自己能力、活出精采的人生。

▲姊姊們儲蓄加上好好理財，花個8~10年儲蓄就可以買到自己的溫馨小窩（圖／記者劉維榛攝）

二，小坪數、非都會區的小窩 單身姊姊買得起

台灣財富管理顧問公司董事執行長陳宥綸表示，單身女想要有安全感、有家庭溫馨感，買房還是選擇之一。但是，單身姊姊「一個人的生活」可以選擇「小而美」的房子，可以選擇小坪數，例如10~12坪、非都會區的房子例如鶯歌、桃園離市中心較遠的房子，還是可以負擔得起。

但是應該如何存錢才能買到房子呢？陳宥綸建議，單身女性每個月起碼要存1.5萬元以上，加上適當的投資、理財，最短在8~10年之間，有機會可以存到買房的頭期款。

三，智慧鎖利、母子基金 利息、利益穩穩賺

應該如何投資呢？陳宥綸指出，可以選擇年報酬10～15%的基金、成立時間長久、波動又相對穩定的全球成長型基金，協助單身女性更快速達到理財目標。凱基銀則表示，所以可透過「智慧鎖利」的方式，先將一筆資金放入固定收益型工具，例如債券型或平衡型基金，再以定時定額方式分批投入積極型股票基金，母子基金搭配出穩健的投資組合，長期下來累積的報酬同樣相當可觀。

近期中美貿易戰火延燒，造成全球股市回檔修正，專家也建議，不妨利用近期股市回檔修正之際，可以適時分批布局相關區域型基金，有機會賺取反彈報酬。

四，善用信用卡回饋 享受購物快樂可以賺優惠

要當有魅力的女性，聰明消費是不可以缺少的一環，專家建議單身女性，可以檢視自己的消費習慣、辦理相當回饋的信用卡，讓單身女性可以享受購物的快樂外，又可以省荷包、賺優惠。像是信用卡的現金回饋、海外刷卡的加碼回饋、網路購物網購回饋等，或者是特定通路、百貨的優惠等，單身女性可以睜大眼睛多多比較。

五，行有餘力累積退休金 政府勞退、勞保可以相助

陳宥綸指出表示，單身女性行有餘力，也要累積退休金，除了勞退、勞保等政府基金可以幫助這些單身姊姊們，自己也可以提一些資金投資儲蓄險、定存，替自己存退休金，提高退休後的所得替代率，讓退休生活可以和工作時一樣多姿多采。

凱基銀行指出，現代女性的經濟自主性及對於生活品味需求都逐漸提升，因此女性消費及帶動的女性經濟是一個不能忽視的潮流，建議單身女性可依據自己需求、年齡以及消費習慣等，適當的規劃理財、穩健累積財富，讓自己擁有優質生活，無後顧之憂。