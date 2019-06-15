台灣淨資產再創新高衝上40兆元　全球排第5



▲中央銀行公布去年底國際投資部位，台灣對外淨資產再創歷史新高。（圖／路透）

記者劉姵呈／綜合報導

中央銀行公布去年底國際投資部位，台灣淨資產再創歷史新高。央行表示，台灣去年底對外資產高於負債，兩相互抵後，國際投資淨資產部位達1.28兆美元（約新台幣40.3兆元），年增加977.3億美元或8.3%，蟬聯全球第5大淨債權國。

央行公布資料顯示，去年底全球國際淨債權國排名，依序為日本、德國、中國大陸、香港及台灣。央行也說明，國際投資部位係一國中央銀行、銀行部門、政府部門及民間部門對外持有金融資產與負債存量統計。

根據央行資料，去年底台灣對外資產總計2.05兆美元，較前一年底增加641.8億美元或3.2%，央行指出，主因保險公司國外債券投資增加。

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對外負債部分，去年底總額計7,683.7億美元，年減少335.5億美元或4.2%，央行解釋，主因外資減持國內股票及所持股票價格下跌。

央行強調，這次對外資產增加，最主要是反映每年經常帳順差；對外負債方面，去年底總額為7683.7億美元，年減335.5億美元或4.2%，則是因外資減持國內股票以及其所持股票價格下跌，跟外資匯入、匯出沒有太大影響。

另外台股2017年底落在10,642點，但去年跌幅近9%，又因去年底股市不佳，部分外資匯出，影響去年底對外負債較前一年底減少335.5億美元。而由於國內外投資結構並不相同，外資對台灣一向是「股大於債」，台股如果下跌，對外資影響比較大。

就去年底全球國際投資部位淨資產排名來看，均無變化，前4名依序為日本、德國、中國大陸、香港，台灣也維持排名第5；而去年底全球國際投資部位淨負債前3名國家依序為美國、西班牙、澳大利亞。