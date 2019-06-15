89萬電子帳單用戶電費減收「回饋不夠」挨轟　台電說話了

▲台電在2011年提供申請電子帳單並選擇「不印寄」單據的用戶，電費減收3或5元的優惠。（圖／記者屠惠剛攝）

記者紀佳妘／台北報導

台電在2011年提供申請電子帳單並選擇「不印寄」單據的用戶，電費減收3或5元的優惠，台電也可省下郵寄成本。不過，隨著郵寄費用漲價，台電沒有跟著回饋用戶，引發外界質疑，台電對此表示，是將差額補貼寄帳單收據的郵資漲幅，一切都反映在成本中，台電也不會因此而有額外的獲利。

為改變用戶長期收取紙張帳單的習慣，台電從2011年開始推出申請電子帳單並選擇「不印寄」單據的用戶，每期帳單減收3元（非代繳電費用戶）或5元（代繳電費用戶）電費優惠，鼓勵民眾無紙化，一同響應節能減碳的活動，台電初估1年可省800萬多張帳單，相當於是2座101大樓的高度。

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根據台電統計，從2011年推行迄今，累計申請電子帳單戶約有150萬戶，其中民眾選擇不印寄紙本單據的則有89萬戶，占全體1400萬用戶的6.35%，顯見推廣節能減碳的效果有限。

台電發言人徐造華指出，該活動推出已有逾8年的時間，不過看起來效果有限，出現鼓勵措施鈍化的情況，台電目前已有規劃新做法，來推動民眾申請電子帳單，響應無紙化活動，預計今年第4季對外公布。

但台電減收優惠，並未隨著郵資上漲而增加，共計89萬戶「應回饋而未回饋」，長期下來初估金額達7589萬元，引起外界質疑。徐造華對此表示，當初推行該活動的初衷是希望透過無紙化，以達到節能減碳，並非是回饋電價措施，並強調是將差額補貼寄帳單收據的郵資漲幅，一切都反映在成本中，台電不會因此而有額外的獲利。