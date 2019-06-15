學貸壓力大！　正妹找「日薪2000元」打工遭惡老闆欠薪做白工

▲長相甜美、皮膚白皙的Selene曾遇過可怕的打工陷阱，呼籲大家找工作千萬要小心。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

打工陷阱事件層出不窮，一名女大生Selene為負擔每月的基本開銷，嘗試過許多類型的工讀，不過其中卻暗藏諸多陷阱，像是應徵模特兒最後才發現是酒店公關，趕緊落跑閃人，另外也遇過老闆惡意欠薪，只好自認倒楣做白工，因此提醒大家，「千萬要小心找工作」，發現苗頭不對就趕快跑，以免像她一樣受騙上當。

長相甜美、皮膚白皙的Selene今年暑假後升上大四，出身自單親家庭的她，必須扛起沉重的經濟壓力，除了每學期5萬元的學費外，吃住也都必須靠自己打工，才有辦法支撐生活的基本開銷，最高紀錄一個月打4份工，連續工作30天，就連回家還繼續當遊戲直播主，直到深夜才能稍微喘口氣休息一下。

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Selene回想起2次可怕的打工陷阱，第一次是在工作群組內看到一篇徵人文，內容提到「運動酒吧徵求SG、接待服務生，時薪400，無經驗可」，應徵後立馬接獲面試通知，對方邀約在某間辦公大樓中碰面，強調工作彈性、自由排班，絕對不會影響白天課業，只要陪客人聊天、小酌幾杯就好，機警的她發現苗頭不對立馬閃人。

另一次則是報名校園就博會地推的工作，日薪2000元，不過老闆當時說2個月後，才會把薪資匯到戶頭，等到第3個月遲遲未看見酬勞，Selene趕緊打電話詢問，不料老闆卻冷漠回了一句「再等一下，這星期就會入帳了」，隨後這名老闆開始不讀不回，只好自認倒楣，並提醒大家，「千萬要小心找工作」，別像她一樣上當受騙。

事實上，Selene嘗試過許多類型的打工，目前以PG（Promotion gril）或是短期活動工讀為主，最大好處是工作時間在星期六、日居多，不會影響到白天的上課時間，每月預計有1.2至1.5萬元入袋，若是暑假期間，最高一個月可賺進3萬元，足以支撐她每月的生活開銷。