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低利時代巴菲特也嘆息　經理人教你三招從債市賺到錢

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▲▼ 美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）。（圖／達志影像）

記者周康玉／台北報導

貿易戰掀起全球降息浪潮，除了已陷入負利率的歐洲和日本之外，包括：印度、澳洲、紐西蘭、馬來西亞、菲律賓等，陸續宣布降息；而風暴核心的美國、中國，及臨近的南韓，降息壓力同步顯現，讓「低利率」成為市場新常態。

看準低利率窘境，第一金投信預計在6月17日募集美國100大企業債券基金，鎖定S&P 500指數的市值前100大企業發行之債券，提供低利環境下，以及混亂時局中資金最佳避風港。

請繼續往下閱讀...

面對低利環境，股神巴菲特曾感嘆：「低利率政策已經讓美國人的收入大洗牌，把錢存在銀行的人，全都被害慘了！」傳達低利環境中，投資人的錢應該從銀行中抽離，重新尋求新出路。

第一金美國100大企業債券基金經理人許書豪表示，今年來全球保險公司、退休基金等，紛紛將資金轉進投資級債，以因應低利率的衝擊。由於這些機構投資人管理大量的保險、退休資金，無論利率多低，都要按時支付理賠金、年金或退休金，因此偏好收益夠高、信用品質高、流動性好的投資級債，其操作策略值得一般投資人參考。

資料來源：Bloomberg、第一金投信整理，2019/6，圖點開放大。

▲▼大戶選債重三招：收益、安全、流動。（資料來源：第一金投信）

但如何挑選好的投資級債，許書豪認為，不外乎「收益、安全、流動」三大關鍵。收益部分，近10年，日本投資級債平均殖利率僅0.5%、歐洲2.3%，而美國則高達3.4%，且高於全球平均值，具有絕佳優勢。安全部分，全球投資級債平均違約率0.07%，已低於高收益債的3.2%，美國投資級債更低，僅0.01%，幾乎無須擔心倒債風險。

此外，過去20年，美國企業債發行量為21兆美元，其中，投資級債17.5兆美元，占83%比重，更是高收益債發行量的5倍，凸顯流通性佳、變現性高的優勢。

許書豪指出，美國投資級債已經夠好，若進一步聚焦在S&P 500指數中，市值前100大企業所發行的債券，其收益率差異不大，不過，信評A級以上企業占70%、現金流量占S&P 500企業總量60%，債信品質更高、償債能力更強，足以滿足低利環境、混亂時局下的資金避風港需求。

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關鍵字：降息,第一金投信,債市

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