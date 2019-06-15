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怕兒子躺著賺！林耀英要林恩舟、林恩平持股轉到茂鈺公司　

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▲▼大立光股東會-林恩平,林恩舟。（圖／記者周宸亘攝）

▲大立光執行長林恩平（左起）與董事長林恩舟。（圖／資料照）

記者周康玉／綜合報導

股王大立光（3008）12日召開股東會，完成董監改選。創辦人林耀英與長子董事長林恩舟、次子執行長林恩平轉為茂鈺紀念股份有限公司的三名法人代表，並在五席董事席次中取得三席，成為單一最大法人股東。

這當中有兩個意義，第一，是經營權鞏固，外人無法來搶，林恩平、林恩舟兩兄弟萬一吵架，可避免經營權之爭。

請繼續往下閱讀...

第二，由於林恩平、林恩舟兩位經理人將持股轉讓給茂鈺紀念公司，且未來將持續轉讓，兒子領得股息變少了，兩人也沒偷懶的藉口，認真工作。

這間茂鈺紀念股份有限公司的出現，就像仙女棒，揮一下就解決企業接班過程中，最難解的兩個問題。

到底茂鈺紀念股份有限公司（以下簡稱茂鈺公司）是什麼？這要從去年9月18日說起。

大立光去年9月18日當日因股價波動過大，從開盤價4285元一路暴跌425點，以3860元作收，跌幅近一成，震撼投資圈。

林恩平表示，手中持股會持續轉讓到茂鈺公司。（圖／記者范綱儀攝）

▲▼大立光股東會。（圖／記者范綱儀攝）

從證交所公告資訊一查，才知大立光四大股東，包括林耀英、林恩舟、林恩平及林恩舟配偶高芳真同步轉讓持股共6090張給特定人，這個特定人就是茂鈺公司。然而，當經營者申報轉讓持股，直覺上，會引起市場懷疑，是否連經營者對自家公司沒信心？

大立光當時只簡單回應，茂鈺紀念股份有限公司籌備處代表人林恩平，轉讓給茂鈺紀念公司是為了長期持有大立光股票、永續經營。

茂鈺公司於去年10月16日成立，資本額為一億元。林恩平說，成立此公司是父親（林耀英）的意思。

林恩平今年初時進一步解釋，茂鈺公司是閉鎖型的公司，不能賣股；此外，未來控股公司每年分得的股利，會再繼續加碼買進大立光股票。

▼林耀英成立茂鈺公司是為了鞏固經營權。（圖／資料照）

▲▼台中,大立光,LARGAN,大立光新廠。（圖／記者周宸亘攝）

林耀英成立此公司最大用意，就是鞏固經營權。由於茂鈺公司是大立光最大單一股東，具有表決權，萬一大立光董事長林恩舟和大立光執行長林恩平意見不合，兩人都不能勾結外人，打經營權的主意，也無法動搖對方的經營權。

對此，林恩平用最口語的方式解釋「萬一你把我換下來，找一個亂搞的，那怎麼辦？」

此外，林耀英將家族成員持股全數轉移至此控股公司，也是在2010年交棒後，為了避免兒子林恩舟、林恩平因為領股息而養尊處優，因此再出一道習題，希望他們能繼續認真工作。

林恩平坦言：「我父親的概念是，家族成員大家都要工作去賺錢，不能只靠股利過生活。」

林恩平12日強調，手中持股的轉移會持續進行。根據公開資訊觀測站資料，林家父子三人持有大立光股票原本一共有12656張，目前已減少至7767張；林恩平持有3380張，林恩舟持有2861張，林耀英1526張，都比入選董事會時持股大幅減少。

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關鍵字：大立光,林恩平,林恩舟,經營權,股東會,茂鈺紀念公司

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