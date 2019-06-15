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弟半夜站房門死盯！一問嚇傻「我沒回家」　祂咧嘴大笑：我真的長得像他嗎？

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▲▼台人在旺角連鎖飯店遭怪人拿刀狂砍房門。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲原PO每到凌晨2點就會自動醒來，還看見弟弟站門口，但一問他嚇傻，弟弟根本沒回家。示意圖與本案無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

突發中心／綜合報導

當你睡到半夜醒來，發現家人站在房門前死盯著你，你會有何反應？一名網友發文表示，有一陣子他接連幾天凌晨2點都會從睡夢中醒來，而每天都會見到弟弟站在房門口，面帶微笑的死盯著他看，終於有一天他受不了質問弟弟，「你是不是吃飽太閒，沒事兩點站在我門口幹嘛」，弟弟被他突如其來的問題嚇傻，原來，弟弟因為學校活動，那幾天根本沒回家睡覺...

原PO在臉書社團《靈異公社》發文表示，因為白天工作又熱又累，每當下班回家洗完澡後，就會立刻上床滑手機滑到睡著，但有一陣子，每到凌晨2點就會自動醒來。某天，他再次醒來，卻見到弟弟站在門口，臉上還掛著微笑，眼睛死盯著他看，當時他不耐的對弟弟說，「你在幹嘛，別鬧了快去睡了」，幾秒後對方就乖乖的走下樓了。

請繼續往下閱讀...

到了隔天，原PO一樣凌晨2點又醒來，而弟弟一樣站在房門口，用著一樣的表情及眼神盯著他，當時他以為對方在鬧他，所以沒有理會繼續睡，但一早起床後見到弟弟，他忍不住問，「你是不是吃飽太閒，沒事兩點站在我門口幹嘛？」

可怕的是，當原PO開口問了弟弟後，弟弟卻當場嚇傻，震驚的說，「因為學校活動我兩天沒回家睡了啊，你中猴喔...」，而此話一出，原PO瞬間背脊發涼，直呼「我的老天鵝！」

事後原PO不願意多做解釋，只在心裡想說「出門自己小心吧」，但弟弟的話仍不斷在腦中迴盪。當天晚上，他決定忍著不睡覺，到了凌晨2點，原PO害怕的裹著棉被往門口偷偷瞄去，果然又見到有人站在門口，而不同的是，對方這次開口大笑，對著他說「你真的覺得我長的像你弟弟嗎？」原PO當場嚇傻，至今難以忘懷。

文章一出，網友也全被嚇傻，紛紛留言「欸嚇死。 這瞬間。可能枕頭都丟過去了。」、「這後勁好強....」、「乾...這文有畫面，拜託不要這樣！」、「雞皮疙瘩都起來了!快去拜拜」。

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關鍵字：房門,靈異公社,弟弟

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