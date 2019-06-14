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卓桐華比喻貿易戰「老大把老二打到怕」　CPU供應僅能糊口

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▲▼英業達股東會媒體餐敘 。（圖／記者周康玉攝）

▲英業達董事長卓桐華（左2）及經營團隊。（圖／記者周康玉攝）

記者周康玉／台北報導

近日有業界人士拿貿易戰與十年前的金融海嘯相比擬。對此，英業達董事長卓桐華自己獨特的看法，他認為，這事件有一個老大和一個老二，且老大一定會把老二「打到怕」，比較像是20年前美日的貿易戰。

70年代，美國雷根政府對日本的貿易逆差感到不滿，高舉保護本國產業的旗幟，對日本發起了一系列貿易保護行動。從1976年開始，一共對日本發起了15次三O一調查，打壓日本出口，範圍包括汽車、鋼鐵、電信、半導體、製藥等。

請繼續往下閱讀...

至於貿易戰最後的結局，會複製20年前的美日貿易戰嗎？卓桐華表示，因為規模和個性都不太一樣，結局也會不一樣。卓桐華以易經的「大有化」比喻，認為中美貿易最終可能走向和平落幕。

至於華為禁令蔓延，卓桐華表示，希望兩邊都不要打架，他比喻，如果真的兩個大象在打架，猴子一定是爬到樹上觀察，不會去加入哪一方，選邊戰都是沒有智慧的，最好是兩邊都要靠。

CPU供貨仍吃緊　僅能糊口

另外，從去年下半年發生的英特爾CPU缺貨問題，身為筆電組裝大廠的英業達很有感，筆電事業群總經理張輝以「hand to mouth（僅能糊口）」形容供貨吃緊的現況。

張輝表示，現在常常都是要不到貨，但月底常常來一堆（訂單），工廠最怕這樣，但大家都不知道（英特爾）到底發生什麼問題。

近半年來CPU缺貨的市場共識是第3季底可解決，但張輝對此保守看待，他指出，這要看解決的定義，很可能只是第3季底開始好轉，可能得到第4季，才真正的順暢供貨。

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關鍵字：英特爾,英業達,CPU,中美貿易戰

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