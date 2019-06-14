台糖董事長黃育徵證實請辭　籲落實3R循環經濟

▲黃育徵接任台糖公司董事長後，以「循環經濟．資源永續」為方針推動轉型。（圖／資料照）

記者林淑慧／台北報導

蔡政府任內最長壽的國營事業董座、台糖董事長黃育徵，驚傳已主動請辭。他以循環經濟帶領台糖轉型，表示循環經濟是一條必然要走的路，不能光從生產端下手，消費端也很重要，強調在消費文化改變過程中，產品設計需重新思考，這正是台灣產業創新的契機所在。

黃育徵今日發佈內部信給台糖員工，證實已主動請辭，對於這二年來台糖轉型逐漸有成效，呼籲員工「只要領導者與團隊互相配合，國營事業就能被翻轉。」他也向同仁喊話，「危機就是轉機」，希望台糖員工能正面看待此事。

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針對台糖轉型，黃育徵上任後以「循環經濟．資源永續」為方針，他表示，循環經濟不只是產業，也不侷限於環保議題，而一種觀念的改變，並提出了「 3R」策略，分別是反思（Reflection）、重新定義（Redefine）及重新設計（Redesign）。

▲台糖公司規劃台南沙崙智慧綠能循環住宅，使用可拆解且低碳之建材，打造生態建築。(圖／台糖提供)

黃育徵指出，過去一、兩百年來，全球盛行線性經濟模式，如今這種模式出了問題，造成了環境汙染、地球暖化等惡果。線性經濟模式最大的問題在於，把利益和利潤私有化，風險和成本公有化；也就是說，企業留住了利潤，卻把所有外部成本、風險轉嫁給地球。

黃育徵表示，未來線性經濟應該要走入歷史，循環經濟發展方向則要從源頭下手，從消費者生活中去落實，而非僅限於生產端的廢棄物回收處理再利用等。在這過程中，產品需要重新設計，台灣產業面對挑戰的同時，也迎來新的機會，肩負起全球領導者的角色。

▲台糖公司虎尾糖廠。（圖／台糖）