台企銀股東會通過增資引入大咖　國發基金將成第二大股東

▲台企銀股東會。（圖／台企銀提供）

記者吳靜君／台北報導

台企銀今(14)日召開股東會，通過以私募方式辦理普通股現金增資，引進單一股東國發基金，總金額為100億元，但初步先投資50億元，完成投資之後，國發基金將成為台企銀第二大股東。

台企銀今日召開股東會，通過分配現金股利0.3元、股票股利0.5元，為了提升普通股權益比率，以及針對小微企業放款，協助產業發展，台企銀也通過以不超過10億股，總金額約100億元，以私募增資的方式引進單一股東「國發基金」。

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台企銀在兆豐金釋股後，公股持股比率降低至23%以下，最大股東為台灣銀行持股17.22%，土地銀行約2.43%、財政部約2.21%；一旦國發基金完成注資，對台企銀持股約8%，將成為台企銀第二大股東。

台企銀董事長黃博怡表示，引進國家發展基金注資有兩層重要的意義，其一是國發會肩負推動國家產業轉型發展之重任，若能透過國發基金入股該行，有助於台企銀業務發展與政府施政重點高度契合，特別是對扶植新創、小微企業與地方創生產業的發展相當有幫助，顯見政府對於中小企業的重視。其二是注資計畫確實有助於台企銀這家全國唯一的中小企業專業銀行提升其各項資本適足率，讓台企銀可以更有效擔負起扶植中小企業特殊任務。

台企銀至去年底逾放比率0.30%及備抵呆帳覆蓋率394.08%，皆為歷年來最佳水準。今年前5月獲利與去年同期相較，成長幅度達17.46%，顯見過往努力的改革措施已顯成效，獲利動能持續升溫。

今年展望 減少無擔風險、擴大海外業務

總經理施建安表示，受到中美貿易戰等不確定因素的影響，景氣成長趨緩，我國貿易順差縮小，企業營運風險加大，台企銀將與信保基金合作，強化中小企業融資與加強風險控管，維護資產品質，減少無擔保放款。

此外，長期以來在工業區及中小企業的新台幣融資業務上表現優於其他行庫，為台企銀的業務核心，但是目前激烈競爭，因此應加強客戶上下游及周邊業務開發及拓展外匯等其他衍生的業務，同時擴大海外分行及OBU的業務量能，才能有效提升獲利能力。