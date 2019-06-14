接掌2年…台糖董座黃育徵請辭「內部公開信」曝光！最大地主傳是他回鍋

財經中心／綜合報導

台糖驚傳董座換人！接掌2年的董事長黃育徵，14日發給員工內部公開信中，證實他已經提出辭呈，至於未來貼替「全台最大地主」人選，外傳台糖前總經理董瑞斌呼聲最高，但行政院目前仍不願證實，待院長蘇貞昌徵詢才能確定人事，後續將由經濟部對外說明。

黃育徵為美國賓州大學華頓商學院企管碩士，曾任台橡董事長兼執行長、中鼎工程集團顧問等職，目前還勝任資源循環台灣基金會理事長，自2016年隨著蔡英文政府上台後，接任台糖董事長，和蔡關係良好，堪稱蔡政府任內最長的國營事業董事長。

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黃育徵接掌台糖2年，外傳如今因個人因素，在股東會前請辭。台糖主管14日向《中央社》證實，收到黃育徵的內部公開信，他在信中提及，台糖這2年多來做了很多，呼籲員工「只要領導者與團隊互相配合，國營事業就能被翻轉」；台糖轉型逐漸有成效，也讓政府知道，國營事業經理人需專業派任，要從態度及方法著手，「危機就是轉機」，希望同仁能以正面看待此事。

信中黃育徵還提及，如果台糖同仁認同目前所推動循環經濟等計畫，應勇於發聲，讓新任董事長延續計畫，讓台糖繼續向前。

至於董座的懸缺，外傳將由台糖前總經理、第一金控前董事長董瑞斌回鍋，行政院發言人Kolas回應，待確定台糖人事後，將由經濟部對外說明。