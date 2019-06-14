新高！證交所配息3元　完成董監改選　

▲證交所積極推動ETN發行。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

證交所今（14）日召開股東會，通過配發現金股利3元，創下歷史新高；同時進行董監改選，由台銀、土銀、中油、兆豐銀、台泥、永豐餘控股、國票證、元大證及富邦證等當選新任董事。

證交所董監改選結果出爐，新任董事共9席，由台銀、土銀、中油、兆豐銀、台泥、永豐餘控股、國票證、元大證及富邦證當選，監察人兩席為華銀及日盛證。

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證交所去（2018）年稅後盈餘為35.35億元，每股稅後盈餘為5.09元。

證交所總經理簡立忠表示，台股去年受美中貿易爭端及聯準會升息影響，全球股市多於第4季大幅反轉，大盤年底來到9727.41點，較前（2017）年底下跌8.60%。此外，上市證券全年平均日成交金額為1302億元，較2017年成長24%，其中較為顯著者分別為股票增加23%、ETF增加48%。

簡立忠表示，在發行市場方面，新增掛牌31家，其中初次上市29家、轉投控上市2家，上市公司總掛牌數945家，透過股票與債券籌資逾5000億元；並縮短上市審查期間為6週，持續推動上市公司加強資訊透明及深化公司治理。

在創新商品方面，簡立忠表示，去年5月開放國內非個股期貨型權證申請發行，共計發行20檔，有17檔ETF新掛牌；主管機關已核准證券商發行ETN，並受理證券商申請ETN指數審查，將提供投資人更多樣的交易工具；並陳報新商品「單日槓桿證」（DLC）之研議規劃。

展望2019年，簡立忠表示，國際主要預測機構預估之全球經濟成長率較去年略降，台灣經濟成長預測在2%水準上下，由於國際政經環境存有不確定因素，對國內景氣影響仍須持續審慎留意。

▼證交所董監改選結果出爐。（圖／證交所提供）