川普與庫克會面　大談貿易、美國投資、移民等議題

▲蘋果執行長庫克13日到白宮參加有關職業訓練的會議時，與美國總統川普會面。（圖／路透）

財經中心／綜合報導

美國總統川普周四（13日）與蘋果執行長庫克會面，討論了貿易問題和科技公司面臨的重大議題。此前川普曾威脅要對中國大陸增加關稅懲罰力道。

路透報導，庫克與川普會面的消息是由川普長女伊凡卡（Ivanka Trump）率先透露。白宮發言人Judd Deere隨後也證實，川普與庫克談論了「貿易、美國投資、移民和隱私權問題」，不過並未透露雙方討論細節。

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庫克可說是白宮的常客，過去川普曾點名稱其為將工作與投資帶回美國的企業領袖。而近日他與伊凡卡合作推動一項職訓及教育計畫。庫克於13日造訪白宮，與川普行政團隊討論美國雇主面對需求改變，如何發展訓練計畫來因應這些變動。

在會議召開之際，川普正在考慮是否擴大向中國大陸進口商品課徵關稅。他曾表示將於6月底在日本大阪舉行的G20峰會後做出決定，並希望與中國國家主席習近平會面。

報導分析，川普正利用關稅促使習近平改變一系列貿易慣例。雖然目前手機、平板電腦等消費電子產品已擺脫關稅威脅，但川普揚言下一波將對所有中國大陸進口商品加徵關稅，屆時消費電子用品勢必受到影響。