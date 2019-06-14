　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

川普與庫克會面　大談貿易、美國投資、移民等議題

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼蘋果執行長庫克（Tim Cook）。（圖／路透）

▲蘋果執行長庫克13日到白宮參加有關職業訓練的會議時，與美國總統川普會面。（圖／路透）

財經中心／綜合報導

美國總統川普周四（13日）與蘋果執行長庫克會面，討論了貿易問題和科技公司面臨的重大議題。此前川普曾威脅要對中國大陸增加關稅懲罰力道。

路透報導，庫克與川普會面的消息是由川普長女伊凡卡（Ivanka Trump）率先透露。白宮發言人Judd Deere隨後也證實，川普與庫克談論了「貿易、美國投資、移民和隱私權問題」，不過並未透露雙方討論細節。

請繼續往下閱讀...

庫克可說是白宮的常客，過去川普曾點名稱其為將工作與投資帶回美國的企業領袖。而近日他與伊凡卡合作推動一項職訓及教育計畫。庫克於13日造訪白宮，與川普行政團隊討論美國雇主面對需求改變，如何發展訓練計畫來因應這些變動。

在會議召開之際，川普正在考慮是否擴大向中國大陸進口商品課徵關稅。他曾表示將於6月底在日本大阪舉行的G20峰會後做出決定，並希望與中國國家主席習近平會面。

報導分析，川普正利用關稅促使習近平改變一系列貿易慣例。雖然目前手機、平板電腦等消費電子產品已擺脫關稅威脅，但川普揚言下一波將對所有中國大陸進口商品加徵關稅，屆時消費電子用品勢必受到影響。

ET快訊
28歲女歌手「口鼻爆血」搶救3天驟逝　粉絲驚：剛剛才看到她發
10歲小妹求救！鄰居進恐怖屋「開壁櫥3嬰屍滾出」　包尿布的剩
「隔空放閃謝忻」PO文狂挖不完！阿翔被轟2天…悄悄關IG

關鍵字：川普,庫克,伊凡卡,蘋果,中美貿易戰

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

新高！證交所配息3元　完成董監改選　

開發高階主管大風吹！借重外資　野村證曹慧姝任凱基銀總經理

川普與庫克會面　大談貿易、美國投資、移民等議題

英業達卓桐華：美墨據點備戰　但巢湖水沒法灌到日月潭

海外資金回台後、實施CFC反避稅　紙上公司別想逃

台灣職安卡7月上路！營造工地要負起雇主責任　估90萬勞工受惠

郭台銘5月再加碼1.25億買鴻海股票　展現對「九人小組」與新董事會深具信心

台綜院下修2019經濟成長率至2.08%　貿易戰打下去「明年經濟會更糟糕」

反送中事件牽動台灣2020總統大選？　劉泰英：完全是幫忙蔡英文

蔡明介：聯發科是全球第一個做出5G單晶片

香港媽對警淚喊「為什麼打小孩」　直接遭射擊！心痛片瘋傳

阿翔「和謝忻被拍是恥辱」　她聽完火大狂揍：去死！

何韻詩「肉身對抗」香港鎮暴部隊！ 網友心疼：注意安全

陸外交部否認武力集結「反送中」　發言人：請美國停止干預中國內政

港民立法會前示威抗議「反送中」　警射布袋彈！男頭部中彈滿臉血

林鄭月娥「反送中」後首度現身　掉淚駁斥賣港：我已經犧牲很多

71歲駝背婦收養「45名孤兒」　吃垃圾堆食物活...孩子變醫生、老師

牧場遊客活逮「秋行軍蟲首例」 　1動作阻蟲害擴散！免虧36億農損

「算了、我的錯」大戳女友抓狂地雷 男友無奈求冷靜...慘遭翻舊帳狂噴

阿翔老婆發文「勇敢丟棄！」　 網不捨：原來妳早知道

新高！證交所配息3元　完成董監改選　

開發高階主管大風吹！借重外資　野村證曹慧姝任凱基銀總經理

川普與庫克會面　大談貿易、美國投資、移民等議題

英業達卓桐華：美墨據點備戰　但巢湖水沒法灌到日月潭

海外資金回台後、實施CFC反避稅　紙上公司別想逃

台灣職安卡7月上路！營造工地要負起雇主責任　估90萬勞工受惠

郭台銘5月再加碼1.25億買鴻海股票　展現對「九人小組」與新董事會深具信心

台綜院下修2019經濟成長率至2.08%　貿易戰打下去「明年經濟會更糟糕」

反送中事件牽動台灣2020總統大選？　劉泰英：完全是幫忙蔡英文

蔡明介：聯發科是全球第一個做出5G單晶片

日職／王柏融7下開轟2分砲超前　在札幌巨蛋個人首轟

【爸媽看過來】小孩挑食怎麼辦？四招教你改善孩子的飲食習慣

出發前用機票換抗空汙神器「小d」！空姐出國必備，敏感話題抗敏防護一把罩！

新高！證交所配息3元　完成董監改選　

張智霖讚老婆袁詠儀聰明　「全佔用我的錶」

小S狂粉「追星成功」！　請到偶像幫錄宣傳片…楊子儀也驚呆：太神了

中職／味全龍回來了　黃平洋盼喚回老球迷、催生第6隊

不斷更新／莊駿凱失誤送分　2局結束Lamigo4：1統一

引進信義區唯一電影巨幕　A13遠百10月底登場

憶賀一航暖舉「很像自己的爸」　孫淑媚哽咽淚崩攝影棚

財經熱門新聞

沒刮中也有獎金！　新刮刮樂「全..

辜仲諒當公公了！長子混血美妻曝..

冷氣達人五招教你爽吹冷氣又省錢

郭台銘攜手補教名師呂捷開直播　..

即／威力彩5.5億獎號出爐！發..

影／郭台銘捐款200億支持台大..

兒欠債豪宅遭法拍　劉泰英：早還..

中東2艘油輪遭攻擊　油價漲4...

蔡佩君示警　越南已無便宜工資了

買節能家電退稅　掌握5重點簡單..

Uber Eats要推「無人機..

郭台銘心中30年的秘密　時至今..

台大癌醫50億捐款捐不了　郭台..

日圓雙幣信用卡免收交易費　限時..

更多熱門

相關新聞

砸30萬修MacBook發現沒壞　苦主：第三方軟體惹禍

日前一名攝影師於個人網站上分享其耗費1萬美元（約新台幣30萬元）維修MacBook Pro，卻發現電腦根本沒壞的經歷。該名攝影師13日又在網站上說明，其實這並不是蘋果的錯，一切問題的主因在於他在筆電中安裝的第三方軟體。

王金平：若我當總統會在採購、製造、市場上做出改變

中美貿易戰3大策略因應　友達股東會通過配息0.5元

周小川回應中美貿易摩擦

日本調解也沒用！伊朗拒與美對談

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 謝忻不倫阿翔 反送中遊行 林志玲結婚 王令麟 阿羅哈客運 金曲獎 NBA冠軍戰 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

阿翔哭著回家「求老婆不要離婚」！

阿翔告白喊「最愛」：一天一砲！

阿翔老婆發文「勇敢丟棄！」

浩子3年前預言「偷吃要擦嘴」！

吳宗憲早知阿翔謝忻偷吃？網翻出「1年前節目爆料」

摔角界林志玲超性感　網嗨：拜託摔我！

阿翔老婆哭罵阿翔：你真的太過份！

阿翔IG露餡「謝忻地位比老婆高」！

阿翔同框老婆　現身女兒畢業典禮

爆阿翔故意被拍逼離婚！偷吃謝忻內幕曝光

謝忻269字手寫道歉：Grace對不起妳！

雙魚男外遇TOP1！唐綺陽分析吻合阿翔偷吃理由

男童遭「分屍」排列路旁？網曝當地黑暗情景

Grace超正還被阿翔出軌關鍵原因！

邵庭：謝忻是傻女孩

更多

最夯影音

更多

香港媽對警淚喊「為什麼打小孩」　直接遭射擊！心痛片瘋傳

阿翔「和謝忻被拍是恥辱」　她聽完火大狂揍：去死！

何韻詩「肉身對抗」香港鎮暴部隊！ 網友心疼：注意安全

陸外交部否認武力集結「反送中」　發言人：請美國停止干預中國內政

港民立法會前示威抗議「反送中」　警射布袋彈！男頭部中彈滿臉血

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面