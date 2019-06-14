開發高階主管大風吹！借重外資　野村證曹慧姝任凱基銀總經理

▲開發金旗下子公司高層大風吹，其中凱基銀行總經理借重外資，找野村證曹慧姝出任。（圖／記者黃彥傑攝）

記者吳靜君／台北報導

開發金今（14）日召開股東會，並且召開董事會，旗下子公司的高階主管也大搬風，開發金旗下的凱基銀行總經理由野村證券台北分公司總經理曹慧姝接任，原任總經理張立荃除續任銀行董事，並轉任開發金發言人。

開發金今日召開股東會選出新任董事之後，隨即就召開董事會並且公布子公司新高階主管，包含曹慧姝取代凱基銀行總經理張立荃，成為新總經理；中華開發資本新任總經理William Ho、以及凱基證券新任副董事長Osama S. Abbasi。

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凱基的新總經理曹慧姝曾任野村證券台北分公司總經理、花旗銀商人銀行處處長以及企業金融處副處長，金融業的資歷超過20年，從商業銀行負責企業授信、聯貸等融資業務，之後又投入投資銀行業務，協助企業併購、資本市場籌資等，是目前銀行業總經理中少有跨界間接金融及直接金融領域，兼具企業全方位金融服務思維的專業人才。

開發金表示，曹慧姝的加入凱基銀行應該可以發展出更加完整的企業金融業務模式；加上其擁有美國紐約州律師資格，在金融機構遵法及防制洗錢的規範要求標準越來越高，延攬曹慧姝也可以強化國際化發展策略下的風險管理，相信以其完整的金融經驗及國際視野將帶領凱基銀行邁向下一段的成長。

原凱基銀行總經理張立荃將轉任開發金資深副總兼策略企劃處主管，負責金控策略發展規劃及兼任發言人職務。

▲開發金董監改選（圖／開發金提供）

另外，William Ho則是英國人，曾為CVC Asia合夥人，有超過25年的私募股權投資的經驗，William Ho於CVC Asia服務期間募集資金超過美金100億元。開發金表示，開發資本已轉型為資產管理的業務型態，因此除了建立的優良投資績效外，如何擴大資產管理規模將是下個階段的任務。

開發資本原總經理何俊輝將轉任開發金資深副總暨開發資本董事，擔任開發資本大健康事業群總負責人及生醫基金董事長，積極推動健康領域的私募股權基金發展。

凱基證券新任副董事長Osama S. Abbasi，曾任職於瑞士信貸亞太區執行長，在投資銀行、資產管理業務有超過25年的經驗，熟捻國際投資銀行各項業務，過去工作區域歷經紐約、倫敦及香港等地。凱基證券做為國內金融機構國際化佈局的先驅，目前業務據點已遍及香港、新加坡、印尼及泰國等地，希望藉由Abbasi豐富的國際經驗，帶領凱基證券海外業務再創高峰。