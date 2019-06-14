英業達卓桐華：美墨據點備戰　但巢湖水沒法灌到日月潭

▲英業達經營團隊，英華達總經理何代水（左起）、英業達董事長卓桐華、英業達總經理巫永財、伺服器事業群總經理蔡枝安、財務長游進寶。（圖／記者周康玉攝）

記者周康玉／台北報導

英業達今（14）日召開股東會，因應中美貿易戰，英業達董事長卓桐華表示，隨時都在準備，英業達在美國休士頓、墨西哥皆有據點，會依照客戶需求彈性調整，但「巢湖的水沒辦法灌到日月潭」，只會針對少部分受影響產線作遷移，且看且走。

卓桐華表示，英業達原本在美國休士頓廠及墨西哥的Juarez有設廠，以及美墨邊境EI Paso有個倉庫，是潛在可以應變的據點，但還是要看客戶，英業達是隨時都在準備。

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卓桐華表示，代工廠都是跟著客戶走，這也是為什麼重慶和成都成為兩大生產基地，小部分組裝遷移尚可，比較麻煩的是供應鏈，遷廠很花錢，不可能什麼都從大陸廠搬出來，畢竟「巢湖的水沒辦法灌到日月潭」。

桌桐華表示，英業達在第3波關稅時，已經將部分的SMT製程遷移回台，增加的成本，部分是由客戶負擔，英業達也會吸收一些，也讓資本支出增加。

遷移產線的產品，桌桐華說是商業機密，整體而言，公司會在滿足客戶需要，同時達到關稅條件，尋求出一個最適化的生產模式。

展望第2季，總經理巫永財表示，第2季是「可以期待」，且上半年營收會比去年增長，在大環境困難的條件下，實屬不易。然而展望整年度，卓桐華表示，如果要像去年做到全年營收成長「會比較辛苦」，尤其下半年變數多，得密切注意「推特」。