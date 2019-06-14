　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

海外資金回台後、實施CFC反避稅　紙上公司別想逃

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼財政部揭牌儀式。（圖／記者陳韋帆攝）

▲財政部計畫，海外資金回台專法落日之後，台商企業繞道到租稅天堂轉投資，簡稱CFC制度將要日出執行。（圖／記者陳韋帆攝）

記者吳靜君／台北報導

民進黨立委王榮璋先前提出海外資金匯回專法與受控外國企業(CFC)制度可以也配套上路，財政部長蘇建榮今(14)日表示，因為專法有2年的期限，財政部也正在評估，在海外資金專法落日後，CFC可以接著上路，可以完善台灣的反避稅的制度。

CFC是近年我國建立的反避稅制度，所謂CFC的制度是針對國內企業在租稅天堂擁有、並具有實質控制力的關係企業，為了避免藉由遞延課稅或規避稅負，當年的獲利即使未分配給國內母公司，也視為當年的投資收益課稅。CFC又分為營利事業CFC與個人CFC，以投資租稅天堂企業的50%的股權、或者對該企業有實質影響力，或者個人、配偶及二等親以內的親屬持有該企業股權超過10%以上，都應該計算投資收益、營利所得課稅。

請繼續往下閱讀...

會計師解釋，過去因兩岸投資限制，台商只能繞道第三地，像是低稅率或免稅天堂國家，設立海外子公司再轉投資中國大陸，現在即使使兩岸可以直接投資，但很多台商多透過此架構來減輕稅負負擔，將利益滯留在國外、延遲或規避課稅，所以CFC制度不論是營利事業、個人CFC都已經三讀及總統公布，但實際卻尚未上路與執行。

蘇建榮出席108年度民間參與公共建設招商大會，接受媒體訪問時表示，目前薪資費用核實扣除(俗稱林若亞條款)、長照扣除額及以及海外資金匯回專法，都已經送入臨時會，希望在這個會期通過。

▲▼立委王榮璋。（圖／記者黃克翔攝）

▲立委王榮璋。（圖／記者黃克翔攝）

外界認為海外資金匯回專法給予長期在海外的資金優惠稅率，加上全球反避稅已是趨勢，政府也應該管理過去台商常用於避稅的管道，才租稅公平。王榮璋日前提出附帶決議，海外資金專法匯回專法落日後的1年之內，CFC可以日出上路作為配套。蘇建榮則回應，正在考慮採納立委建議，評估是否在專法落日後，配套讓CFC制度上路，完備反避稅制度。

另外，反避稅的另一個制度實際管理處所(PEM)制度，主要針對實質管理、決策地點在台灣，卻設在境外的外國企業，一旦被認定實際管理處所在台灣，其境外控股公司及紙上企業，都得視為國內企業課稅，也藉是所謂對於利用國外的空殼公司避稅，也會被盯上。

但PEM制度具更大的爭議，蘇建榮表示，後續會評估是否要採納立委建議，將CFC制度與另一項反避稅條款PEM制度脫鉤，先行在專法落日後就上路，蘇建榮認為，現在反避稅已經是國際之間的趨勢，台灣不能不做，但是要推動之前，必須先獲得行政院同意。

ET快訊
28歲女歌手「口鼻爆血」搶救3天驟逝　粉絲驚：剛剛才看到她發
10歲小妹求救！鄰居進恐怖屋「開壁櫥3嬰屍滾出」　包尿布的剩
「隔空放閃謝忻」PO文狂挖不完！阿翔被轟2天…悄悄關IG

關鍵字：台商回台,資金,財政部,優惠稅率,鮭魚返鄉,資金活水,繞道投資,空殼公司,反避稅

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

回應吳東亮彰銀案喊話　財長蘇建榮堅持「維護公股權益」

新高！證交所配息3元　完成董監改選　

開發高階主管大風吹！借重外資　野村證曹慧姝任凱基銀總經理

川普與庫克會面　大談貿易、美國投資、移民等議題

英業達卓桐華：美墨據點備戰　但巢湖水沒法灌到日月潭

海外資金回台後、實施CFC反避稅　紙上公司別想逃

台灣職安卡7月上路！營造工地要負起雇主責任　估90萬勞工受惠

郭台銘5月再加碼1.25億買鴻海股票　展現對「九人小組」與新董事會深具信心

台綜院下修2019經濟成長率至2.08%　貿易戰打下去「明年經濟會更糟糕」

反送中事件牽動台灣2020總統大選？　劉泰英：完全是幫忙蔡英文

香港媽對警淚喊「為什麼打小孩」　直接遭射擊！心痛片瘋傳

阿翔「和謝忻被拍是恥辱」　她聽完火大狂揍：去死！

何韻詩「肉身對抗」香港鎮暴部隊！ 網友心疼：注意安全

陸外交部否認武力集結「反送中」　發言人：請美國停止干預中國內政

港民立法會前示威抗議「反送中」　警射布袋彈！男頭部中彈滿臉血

林鄭月娥「反送中」後首度現身　掉淚駁斥賣港：我已經犧牲很多

71歲駝背婦收養「45名孤兒」　吃垃圾堆食物活...孩子變醫生、老師

牧場遊客活逮「秋行軍蟲首例」 　1動作阻蟲害擴散！免虧36億農損

「算了、我的錯」大戳女友抓狂地雷 男友無奈求冷靜...慘遭翻舊帳狂噴

阿翔老婆發文「勇敢丟棄！」　 網不捨：原來妳早知道

新高！證交所配息3元　完成董監改選　

開發高階主管大風吹！借重外資　野村證曹慧姝任凱基銀總經理

川普與庫克會面　大談貿易、美國投資、移民等議題

英業達卓桐華：美墨據點備戰　但巢湖水沒法灌到日月潭

海外資金回台後、實施CFC反避稅　紙上公司別想逃

台灣職安卡7月上路！營造工地要負起雇主責任　估90萬勞工受惠

郭台銘5月再加碼1.25億買鴻海股票　展現對「九人小組」與新董事會深具信心

台綜院下修2019經濟成長率至2.08%　貿易戰打下去「明年經濟會更糟糕」

反送中事件牽動台灣2020總統大選？　劉泰英：完全是幫忙蔡英文

蔡明介：聯發科是全球第一個做出5G單晶片

NBA冠軍戰／總管尤基利為暴龍奪首冠　巫師1000萬美元年薪準備挖角

日職／王柏融7下開轟2分砲超前　在札幌巨蛋個人首轟

【爸媽看過來】小孩挑食怎麼辦？四招教你改善孩子的飲食習慣

出發前用機票換抗空汙神器「小d」！空姐出國必備，敏感話題抗敏防護一把罩！

新高！證交所配息3元　完成董監改選　

張智霖讚老婆袁詠儀聰明　「全佔用我的錶」

小S狂粉「追星成功」！　請到偶像幫錄宣傳片…楊子儀也驚呆：太神了

中職／味全龍回來了　黃平洋盼喚回老球迷、催生第6隊

不斷更新／莊駿凱失誤送分　2局結束Lamigo4：1統一

引進信義區唯一電影巨幕　A13遠百10月底登場

財經熱門新聞

沒刮中也有獎金！　新刮刮樂「全..

辜仲諒當公公了！長子混血美妻曝..

冷氣達人五招教你爽吹冷氣又省錢

郭台銘攜手補教名師呂捷開直播　..

即／威力彩5.5億獎號出爐！發..

影／郭台銘捐款200億支持台大..

兒欠債豪宅遭法拍　劉泰英：早還..

中東2艘油輪遭攻擊　油價漲4...

蔡佩君示警　越南已無便宜工資了

買節能家電退稅　掌握5重點簡單..

Uber Eats要推「無人機..

郭台銘心中30年的秘密　時至今..

台大癌醫50億捐款捐不了　郭台..

日圓雙幣信用卡免收交易費　限時..

更多熱門

相關新聞

彰銀案 財長堅持維護公股權益

台新金董事長吳東亮今(14)日針對彰銀案表達遺憾並且希望財政部應誠信履約，對此，財政部長蘇建榮表示，台新金有其立場，但是財政部還是堅持「維護公股的權益」。

台新吳東亮開嗆　彰銀董淡定回應

彰銀工會指台新投資彰銀至少獲利185億　台新金回嗆反擊！

投顧賣基金　營業稅大降

買節能家電退貨物稅　週六上路

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 謝忻不倫阿翔 反送中遊行 林志玲結婚 王令麟 阿羅哈客運 金曲獎 NBA冠軍戰 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

阿翔哭著回家「求老婆不要離婚」！

阿翔告白喊「最愛」：一天一砲！

阿翔老婆發文「勇敢丟棄！」

浩子3年前預言「偷吃要擦嘴」！

吳宗憲早知阿翔謝忻偷吃？網翻出「1年前節目爆料」

摔角界林志玲超性感　網嗨：拜託摔我！

阿翔老婆哭罵阿翔：你真的太過份！

阿翔IG露餡「謝忻地位比老婆高」！

阿翔同框老婆　現身女兒畢業典禮

爆阿翔故意被拍逼離婚！偷吃謝忻內幕曝光

謝忻269字手寫道歉：Grace對不起妳！

雙魚男外遇TOP1！唐綺陽分析吻合阿翔偷吃理由

男童遭「分屍」排列路旁？網曝當地黑暗情景

Grace超正還被阿翔出軌關鍵原因！

邵庭：謝忻是傻女孩

更多

最夯影音

更多

香港媽對警淚喊「為什麼打小孩」　直接遭射擊！心痛片瘋傳

阿翔「和謝忻被拍是恥辱」　她聽完火大狂揍：去死！

何韻詩「肉身對抗」香港鎮暴部隊！ 網友心疼：注意安全

陸外交部否認武力集結「反送中」　發言人：請美國停止干預中國內政

港民立法會前示威抗議「反送中」　警射布袋彈！男頭部中彈滿臉血

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面