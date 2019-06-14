海外資金回台後、實施CFC反避稅　紙上公司別想逃

▲財政部計畫，海外資金回台專法落日之後，台商企業繞道到租稅天堂轉投資，簡稱CFC制度將要日出執行。（圖／記者陳韋帆攝）

記者吳靜君／台北報導

民進黨立委王榮璋先前提出海外資金匯回專法與受控外國企業(CFC)制度可以也配套上路，財政部長蘇建榮今(14)日表示，因為專法有2年的期限，財政部也正在評估，在海外資金專法落日後，CFC可以接著上路，可以完善台灣的反避稅的制度。

CFC是近年我國建立的反避稅制度，所謂CFC的制度是針對國內企業在租稅天堂擁有、並具有實質控制力的關係企業，為了避免藉由遞延課稅或規避稅負，當年的獲利即使未分配給國內母公司，也視為當年的投資收益課稅。CFC又分為營利事業CFC與個人CFC，以投資租稅天堂企業的50%的股權、或者對該企業有實質影響力，或者個人、配偶及二等親以內的親屬持有該企業股權超過10%以上，都應該計算投資收益、營利所得課稅。

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會計師解釋，過去因兩岸投資限制，台商只能繞道第三地，像是低稅率或免稅天堂國家，設立海外子公司再轉投資中國大陸，現在即使使兩岸可以直接投資，但很多台商多透過此架構來減輕稅負負擔，將利益滯留在國外、延遲或規避課稅，所以CFC制度不論是營利事業、個人CFC都已經三讀及總統公布，但實際卻尚未上路與執行。

蘇建榮出席108年度民間參與公共建設招商大會，接受媒體訪問時表示，目前薪資費用核實扣除(俗稱林若亞條款)、長照扣除額及以及海外資金匯回專法，都已經送入臨時會，希望在這個會期通過。

▲立委王榮璋。（圖／記者黃克翔攝）

外界認為海外資金匯回專法給予長期在海外的資金優惠稅率，加上全球反避稅已是趨勢，政府也應該管理過去台商常用於避稅的管道，才租稅公平。王榮璋日前提出附帶決議，海外資金專法匯回專法落日後的1年之內，CFC可以日出上路作為配套。蘇建榮則回應，正在考慮採納立委建議，評估是否在專法落日後，配套讓CFC制度上路，完備反避稅制度。

另外，反避稅的另一個制度實際管理處所(PEM)制度，主要針對實質管理、決策地點在台灣，卻設在境外的外國企業，一旦被認定實際管理處所在台灣，其境外控股公司及紙上企業，都得視為國內企業課稅，也藉是所謂對於利用國外的空殼公司避稅，也會被盯上。

但PEM制度具更大的爭議，蘇建榮表示，後續會評估是否要採納立委建議，將CFC制度與另一項反避稅條款PEM制度脫鉤，先行在專法落日後就上路，蘇建榮認為，現在反避稅已經是國際之間的趨勢，台灣不能不做，但是要推動之前，必須先獲得行政院同意。