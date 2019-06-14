台灣職安卡7月上路！營造工地要負起雇主責任　估90萬勞工受惠

▲為降低營造業工地高職災發生率，勞動部今年7月將推動「台灣職安卡」，預估約有90萬名勞工受惠。（示意圖／記者李毓康攝）

記者紀佳妘／台北報導

營造業是發生職災的高危險群，勞動部職業安全衛生署預計在7月推行「台灣職安卡」，加強營造作業勞工完成6小時安全衛生教育訓練，要求營造業工地負起安全衛生教育訓練責任，預估約有90萬名勞工受惠。

根據統計，以2018年為例，營造業勞工發生職災死亡人數為142人，其中有87人尚未接受過安全教育訓練，比例達70.2%。勞動部職業安全衛生署職業安全組長李文進表示，營造業職業災害發生死亡案件占全產業接近半數，而台灣目前約有90.1萬名營造業勞工，希望藉由教育訓練，降低意外的機率。

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營造業常以層層轉包方式經營，基層勞工具有短期性、臨時性及無一定雇主等高流動性的特性，施工安全意識薄弱，從事作業前，常常沒有接受必要的安全衛生教育訓練，因此容易發生職業災害。

李文進指出，職安署特別編定統一教材，由各勞動檢查機構培訓合格授課講師，營造作業勞工如受訓滿6小時課程，經線上測驗合格，即可發給「台灣職安卡」，證明已經一般職業安全衛生教育訓練合格，並可受僱於全國營造工地作業，無需再重複接受相同訓練。

職安署目前已整合台北市職安卡及台中市工安卡，勞工及雇主也可藉由職安卡資料管理系統查詢，確認勞工教育訓練資格符合度，以落實營造工作場所入場管理機制；台灣職安卡將以虛擬卡方式發行，勞工擁有個人受訓資訊紀錄，都可永久保存及使用。

李文進強調，未來要求營造工地負擔起責任，勞工都必須要接受安全衛生教育訓練，若發現勞工沒有台灣職安卡，雇主也沒有安排課程訓練，將可依《職安法》第27條，開罰營造工地3萬至15萬元罰鍰。