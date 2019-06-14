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郭台銘5月再加碼1.25億買鴻海股票　展現對「九人小組」與新董事會深具信心

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▲▼郭台銘到安平天后宮參香。（圖／記者宋良義攝）

▲鴻海董事長郭台銘。（圖／記者宋良義攝）

記者姚惠茹／台北報導

鴻海（2317）董事長郭台銘再加碼自家股票，根據今天（14日）公告的證交所最新資料顯示，郭董5月持股再增加1600張，若以鴻海5月收盤均價78.13元粗算，郭董5月又砸1.25億元進場買股，顯示郭董雖然準備淡出鴻海，但他仍然對「九人經營委員會」以及新董事會，深具信心。

根據證交所最新大股東持股異動公告，郭台銘5月再買鴻海股票1600張，若以鴻海5月收盤均價78.13元粗算，等於又砸1.25億元進場買股， 總計目前郭台銘持有鴻海股票133萬7388張，若以鴻海今天收盤價75.1元計算，郭台銘持有鴻海股票市值達1004億元。

請繼續往下閱讀...

▲▼鴻海法說會。（圖／記者湯興漢攝）

▲鴻海經營委員會九人小組，左起為夏普董事候選人林忠正、富士康執行總經理林政輝、集團副總裁暨亞太電董事長呂芳銘、鴻騰精密主席盧松青、S次集團總經理暨京鼎董事長劉揚偉、工業富聯 (FII) 副董事長李傑、集團副總裁暨總財務長黃秋蓮、Ｂ次集團負責人姜志雄、財務長黃德才。（圖／記者湯興漢攝）

累計至今，郭董已經連續7個月加碼鴻海股票，郭台銘從去年11月開始買進27020張、12月買進3000張、今年1月買進3000張、2月買進1500張、3月買進2000張、4月買進1790張，再加上5月又買進1600張，合計7個月砸下近30億元買進39910張。

郭台銘多次強調自己淡出鴻海經營，積極投身國民黨總統初選，並在近日受訪提到把鴻海交由「經營委員會」管理，仍然深具信心，因為過去若干年鴻海都採事業群經營制，九人小組的每個人都曾是身兼過幾千億營業額的總經理，相信他們可以把鴻海做得更好。

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關鍵字：鴻海,郭台銘,呂芳銘,劉揚偉,李傑,盧松青,九人小組,經營委員會

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