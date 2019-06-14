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台綜院下修2019經濟成長率至2.08%　貿易戰打下去「明年經濟會更糟糕」

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▲▼房地產,房價,台北市,台北101,都更,房市,老舊房屋,頂樓加蓋,違建,住宅區。（圖／記者李毓康攝）

▲根據調查，2019年經濟成長率預估值下修至2.08%，台綜院保守看待今年台灣經濟成長。（示意圖／記者李毓康攝）

記者紀佳妘／台北報導

台綜院最新發布經濟預測，2019全年經濟成長率下修為2.08%，主要受中美貿易戰爭端再起，推升全球經濟不確定性，下半年全球經濟落底回升的預期增添變數，左右台灣經濟前景，再度陷入停滯與不安狀態，因此對經濟成長率「保守」看待。

台灣綜合研究院今天舉行「2019年下半年度台灣及世界經濟展望」研討會，同時下修今年經濟成長率估值2.08%。今年上半年全球工業生產成長、製造業PMI、貿易量等動能指標持續探底，展望下半年在美國升息步調暫歇、歐洲與日本等主要國家央行轉向更寬鬆政策立場及大陸維穩政策刺激，市場預期全球經濟可望改善。

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不過，5月開始中美貿易戰爭端爆發，關稅貿易陸續啟動，再度引發市場動盪不安，回頭看台灣經濟情勢，受制上半年高基期成長環境，以及下半年國際整體經濟不確定性加劇，壓縮全年經濟成長空間，因此保守看待2019全年台灣經濟成長。

至於民間消費部分，上半年國內股市維持高檔態勢，但民間耐久財消費成長表現相對疲弱，加上基期效應，以及未來景氣不確定因素，抑制整體消費成長力道，預估今年實質民間消費成長率預估值為1.98%；民間投資方面，因應全球供應鏈轉變調整，上半年台商回流投資已累積相當效果，預估今年實質民間投資成長率為4.19%。

外界關注貿易戰是否會引發金融海嘯，台綜院創辦人劉泰英表示，過去台灣碰到最大的金融危機是亞洲金融風暴，但台灣當時應對得宜，採取「紓困」措施，不需求助國際貨幣貿易戰組織就能安穩度過，並強調「當時如果不紓困，經濟就垮了」。

劉泰英說，貿易戰若沒有趨緩的跡象，「明年經濟會更糟糕」，建議政府除了貨幣政策、廠商輔導外，要求金融機構不要抽銀根，此舉將會加速企業陣亡，拖累經濟表現。

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關鍵字：台綜院,經濟,景氣,貿易戰,關稅,金融海嘯

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