蔡明介：聯發科是全球第一個做出5G單晶片

▲聯發科董事長蔡明介（左起）與執行長蔡力行。（圖／業者提供）

記者周康玉／台北報導

聯發科今（14）日舉行股東會，董事長蔡明介表示，去年是獲利結構明顯改善的一年，今年是多項技術投資開始營收貢獻的一年，蔡明介也強調，聯發科是全世界第一個做出5G系統單晶片（SoC）的，預計第3季向主要客户送樣。

聯發科通過每股配發現金股利9元，配發率達67%，現金殖利率僅2.9%。

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聯發科去年營收為2380.57億元，較去年持平；全年平均毛利率為38.5％、年成長2.9個百分點；稅後淨利207.82億元、年減13.7％，每股淨利13.26元，較前年15.56元衰退。儘管獲利減少，但毛利率回到38%以上的高水位，提前達到執行長蔡力行設定的目標。

蔡明介表示，去年是聯發科技穩健拓展全球市場，並明顯改善獲利結構的一年。全年合併毛利率提升，加上審慎分配既有資源，在營收約略持平、產品競爭力及新市場拓展有相當好的進展的情況下，營業利益金額較前一年大幅成長超過60%，逐步建構健康的獲利結構。

蔡明介表示，聯發科過去四年累積的研發投入更已達約2200億元，並持續投資台灣。展望未來，今年將是多項技術投資開始營收貢獻的一年，如5G、WiFi 6、企業級ASIC、車用電子等。

物聯網方面，蔡明介表示，聯發科與國際大廠Amazon、阿里巴巴等合作密切，讓智能生活更加普及。並透過電視平台將AI帶入客廳，帶動電視產業的典範移轉。

▼聯發科108年股東會。（圖／業者提供）