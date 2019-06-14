股市將有麻煩？大摩商業狀況指數跌至10年新低

▲中美間的貿易緊張情勢令5月股市受壓，但由於投資人對聯準會降息的預期大幅提升，這種疲軟的市場情緒反而推升了6月的股市 。（圖／路透社）

財經中心／綜合報導

摩根士丹利（Morgan Stanley）對經濟的解讀暗示了本月份可能將是「慘澹的6月」。

CNBC報導，摩根士丹利編制的商業狀況指數（Business Conditions Index）在6月份驟降了32點，從5月的45點跌至13點。大摩指出，這是有紀錄來單月最大跌幅，直逼2008年12月金融海嘯以來最低水準。市場擔心，這可能暗示著股市將會出現一波明顯的修正。

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以過去經驗來看，大摩商業狀況指數落至35點以下，股市都呈現大幅度的修正。經濟學家Ellen Zentner在致客戶的報告中表示，這一下跌顯示，本月各行業的信心都在急遽惡化，「基本面指標顯示經濟活動普遍疲軟，不過尚未明確指向是否為貿易戰的衝擊。」

美國勞工部上周發布的非農就業報告遠遜於預期，使市場對經濟放緩的擔憂加劇。上周五（7）發布的報告顯示，5月份新增就業崗位僅7.5萬個；周四（13）公布的另一份報告則指出，美國上周申請失業救濟的人數激增。此外，美國上月製造業活動增速也為兩年來新低。

5月，中美間的貿易緊張情勢令股市受壓，但反常的是，由於投資人對聯準會降息的預期大幅提升，這種疲軟的市場情緒反而推升了6月的股市，不過仍有一些投資人開始擔心美國經濟將陷入全面的衰退。

摩根士丹利表示，6月份的商業狀況指數除了信貸狀況外，所有分項都出現顯著的下滑，「與近期整體金融狀況的寬鬆相符」，製造業分項指數急遽下滑至零，「近期油價下跌可能加劇了這一降幅，跌至有史以來的最低水準。」