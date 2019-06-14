國泰金通過上限500億增資案　董座蔡宏圖：把握對的時機做對的投資

▲國泰金控董事長蔡宏圖。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者戴瑞瑤／台北報導

國泰金今天(14日)召開股東會，通過上限500億元的現金增資案。國泰金董事長蔡宏圖也對在場股東表示，今年的經營對每個國家及產業都是挑戰，貿易戰持續下去將影響深遠，國泰金希望把握對的時機做對的投資。

蔡宏圖在股東會上表示，去年前3季國泰金表現不錯，但第4季因為美中貿易戰影響，對全球各行業都帶來衝擊，國泰金在去年第4季表現差強人意。今年第1季則表現還不錯，投資收益跟淨值都回升。但今年5月美中貿易戰升溫，影響到全球景氣，國泰金將持續觀察，「今年的經營對每個國家及產業都是挑戰，貿易戰持續下去將影響深遠，國泰金希望把握對的時機做對的投資。」

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而今天股東會也通過不超過10億股、500億元為上限的增資案，國泰金總經理李長庚表示，若可取得股東預先授權，籌資作業上可省1~2個月時間，對併購或投資都是蠻大幫助，會掌握市場變動，尋求進場機會。

針對中美貿易戰影響，李長庚也表示，所有變動是危機也是轉機，市場有漲有跌，即使全數下跌，放空部位也會賺到錢，在每一個變動過程中，如何善用各種工具及時機做最好配置，這是國泰金各子公司投資團隊努力要達成的目標。過去的資產配置是否要調整，有沒有新的投資機會，團隊隨時要掌握這種狀況，把握商機擴大投資。

海外擴點部分則會考量在當地市場有沒有執照，是否有擴大營運規模需求。例如國泰金在越南已有銀行、壽險、產險執照，會在營運規模加強，至於新南向其他幾個國家，有些地區還沒有很完整，如果有機會當然會想投資。

國泰金今天股東會也通過配發每股現金股利1.5元，其中1.2元由盈餘分派，0.3元由資本公積提撥，今天並通過董事改選，共選出9席一般董事、4席獨立董事，獨董除苗豐強、魏永篤續任，前金管會主委王儷玲及前華南金控前董事長吳當傑也當選。