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油輪遇襲「大火還在海上燒！」　中油初估損失新台幣800萬元

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▲中油公司表示，所租用CFR石化原料之石油腦貨油船（Front Altair），傳出在波斯灣地區受到攻擊。（圖／中油提供）

▲中油公司表示，所租用CFR石化原料之石油腦貨油船（Front Altair），在波斯灣地區受到攻擊。（圖／中油提供）

記者林淑慧／台北報導

美伊情勢緊張，兩艘油輪於阿曼灣遭攻擊，其中一艘載有中油採購的7.5萬噸石油腦，中油公司今（14）日表示，目前油輪並未沉船，所載石油腦受到大火延燒，初估損失為新台幣800萬元，但最後數字仍待與保險公司確認。

我國石油、天然氣幾乎百分之百仰賴進口，天然氣發電又占目前能源供應約三成，外界擔心恐受到波斯灣緊張局勢影響，造成國內汽柴油供給及油價劇烈波動。對此，中油公司副總經理邱家守表示，國內汽油還有75天庫存量，單一事故不至於影響國內供給。

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▲台灣中油公司副總經理邱家守表示，油輪遇襲單一事故影響輕微，國內汽油還有75天庫存量，供給無虞。（圖／記者林淑慧攝）

▲台灣中油公司副總經理邱家守表示，油輪遇襲單一事故影響輕微，國內汽油還有75天庫存量，供給無虞。（圖／記者林淑慧攝）

中油表示，國際油輪或天然氣船隻行經波斯灣一帶的航道，由於荷莫茲峽是連接波斯灣和印度洋的唯一水道，航行時間較短，可省去不少成本，因此不少貨船還是會選擇冒險走一回，而目前並無其他路徑可走，預估未來油輪仍將維持原路徑。

另外，針對此事故對國內油價走勢的影響，中油表示，延燒中的7.5萬噸石油腦換算約為國內二天的用油量，目前中油盤點仍有75天庫存，所以對國內油價影響不大。

中油表示，國內油價是按國際油價來調整，單一事故不會影響長期油價走勢；另外，目前台灣的天然氣來源管道多元，從美國、澳洲、非洲、中東都有，藉此分散不可抗力的風險因素。

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關鍵字：油輪,波斯灣,油價,中油,汽油,柴油

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