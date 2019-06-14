中美貿易戰3大策略因應　友達股東會通過配息0.5元

▲左起為友達董事長彭双浪、總經理蔡國新。（圖／友達提供）

記者姚惠茹／綜合報導

友達（2409 ）今天（14日）在中科舉辦股東會，由董事長彭双浪主持，會中通過新任董事改選名單，並承認2018年盈餘分配案，每股配發0.5元現金股利，面對中美貿易戰越演越烈，友達總經理蔡國新則是提出三大策略來因應。

彭双浪首先表示，這次董事會有做調整，除了原本的董事名單，找來兩位新任獨董，其中蘇艷雪在投資界頗具名望，期望未來可以協助友達在延伸事業的投資；另外一位是工研院顯示中心的主任程章林，期望未來可以協助友達在面板技術和發展提供意見，同時承認2018年盈餘分配案，每股配發0.5元現金股利。

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針對中美貿易戰越演越烈，彭双浪表示，其實友達本來產能就是分散布局，模組在大陸生產，但是台灣也留有相當的產能，至於下游客戶在組裝的部分，也做了一些分散的措施，有到不同國家地區，甚至有回到台灣生產的打算，友達都會配合客戶需求做產能調配，而且只要大陸有關稅疑慮的產品就會在台灣生產，並且積極考慮在台灣擴充模組產能，兩岸做好相對的分工。

友達總經理蔡國新表示，去年面板需求在下半年開始衰退，隨著中國大陸新產能加入，不僅供需失衡，甚至造成面板價格滑落，所幸友達在價值轉型成效顯現，仍維持連續六年獲利，不過面對產業的快速變化，接下來友達將致力三大價值創造者的經營策略。

蔡國新表示，其一就是維持健全的財務體質，這部分就是過去幾年友達聚焦的加值業務，努力調整體質，包括處分閒置資產、減損無使用價值的資產、嚴控庫存、淨負債比降至健康水準等，使得資產結構明顯優化，預計未來將透過適度的資本支出，投資具有競爭力的優質高階產能，以穩健的財務基礎，確保公司有足夠的資源進行價值轉型，並且有能力應對未來產業景氣的波動。

蔡國新表示，其二就是提升產品價值，積極布局價值轉型，除了持續優化產品組合，聚焦於高附加價值的產品之外，更進一步從應用場域出發，推出軟體與硬體整合的解決方案，將價值鏈從面板往下游延伸。

最後就是持續創新，新蔡國新表示，友達長期以來專注於顯示技術的研發，將持續以優良技術與完整專利 佈局作為價值轉型策略的堅強後盾，並進一步將既有的核心競爭優勢予以延伸， 朝向健康照護、循環經濟及智慧零售等方向發展，尋求更多成長機會。