媽媽已經不在…又驚見爸爸死在垃圾堆！16歲女兒求醫：再救30分鐘好嗎？

記者陳雕文／綜合報導

嘉義縣民雄鄉某戶人家平時靠著撿資源回收維生，一家4口住在狹小的空間，日前媽媽離開了他們，爸爸也開始酗酒，某天暴斃死在房內，16歲的女兒傷心報案。消防員從散發惡臭又髒亂的室內將人扛出送醫；雖然知道爸爸已經不會醒了，女兒走進醫院仍哀求，「再救30分鐘好嗎」醫生聽了倍感淒涼。

▲36歲的男子猝死在垃圾堆，救護人員將他扛出，一旁年邁的阿嬤焦急想幫忙。（圖／記者陳雕文翻攝）

到場的義消說，「沒想到會有人生活在這麼糟糕的環境！」接著表示，死者在案發當天早上7點多就躺在垃圾堆中睡覺，其女兒外出前還聽到打呼聲，沒想到下午返家時爸爸已經沒有呼吸心跳！她急忙報案。

▲死者生活的環境凌亂、蒼蠅飛竄，充滿大包小包的垃圾，還散發難聞臭氣。（圖／記者陳雕文翻攝）

救護人員把屍僵的死者（36歲）扛到家門口，原本打算跟家屬建議，別再施作CPR，讓死者安詳地走，別再打擾，但一看到家中年邁的阿嬤還有年幼的女兒，消防員於心不忍，決定還是按照急救程序走（CPR、正壓給氧等等），並將人送醫。

還在念高中的女孩失去雙親，只能難過地牽著阿嬤進醫院請求，「再救30分鐘好嗎？」令人感到一陣鼻酸，醫生看著一老一小，也決定再急救一次；義消感慨的說，「看到他們在櫃台掛號的背影，真的好淒涼…這個小女孩的未來，不知道該怎麼辦，滿揪心的。」

▼救護人員看到死者女兒無助地站在一旁，決定完成急救程序並送醫。（圖／記者陳雕文翻攝）