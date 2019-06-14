臉書推加密貨幣　10多家合作企業總投資超過30億

▲臉書（Facebook）。（圖／路透社）

財經中心／綜合報導

臉書（Facebook）近期一直傳出要推出屬於自己的加密貨幣，預計下周就會推出，據外媒最新消息，臉書已經獲得十幾家公司支持它的加密貨幣計畫，其中不乏Visa、萬事達卡（Mastercard）、優步（Uber）等知名公司，且這些公司至少都會分別投資1,000萬美元（約新台幣3.18億元）。

據《華爾街日報》報導，臉書的加密貨幣計畫傳出已經獲得10多家公司支持，類型有金融和電商等，其中包括Visa、萬事達卡（Mastercard）、線上支付平台 PayPal和叫車服務優步（Uber）等知名公司，消息人士指出，這些公司將分別投資至少1,000萬美元給管理這個加密貨幣的公司。

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知情人士表示，這些資金將用於創建這套加密貨幣，而這套加密貨幣也將跟政府發行的貨幣進行連結，以避免對其他加密貨幣的幣值造成大波動。

其實《華爾街日報》早在今年5月初就報導過臉書有這樣的計畫，知情人士指出，這項加密貨幣計畫已經研發一年多了，代號為「Project Libra」，用戶將可利用這套加密貨幣來進行交易、轉帳。據了解，目前臉書仍在與一些合作夥伴進行洽談，最終的合作夥伴名單可能出現改變，據傳金融科技業者Stripe公司、訂房網站Booking.com和阿根廷電商平台MercadoLibre都已簽約。對於相關訊息，臉書發言人不發表任何評論。

報導指出，未來臉書推出加密貨幣後，其營運將與社群平台業務做劃分，因此，若是發生問題，臉書將不至於遭用戶和監管機關徹底批評。目前臉書每月活躍用戶高達24億，這樣的用戶數量對許多公司來說非常具有吸引力，信用卡公司就是其中之一，因此，參與臉書的加密貨幣計畫不但不用擔心被臉書排擠，還能與其共享龐大的利潤。