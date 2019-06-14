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室內設計資源好難找！他們自架網站　10年後估值漲至千億

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▲▼房屋裝修設計媒合平台Houzz。（圖／截自房屋裝修設計媒合平台Houzz）

▲房屋裝修設計媒合平台Houzz。（圖／截自Houzz）

財經中心／綜合報導

有些人的創業契機來自生活中遇到難題，房屋裝修設計媒合平台Houzz地創辦人Adi Tatarko正是如此。連Tatarko自己恐怕也沒想到，當初僅因找不到設計師而建立的網站，會成為如今擁有4000萬活躍用戶、估值達40億美元（約新台幣1271億元）的知名室內設計平台。

BBC報導，原先任職於投資公司的Adi Tatarko及擔任eBay資深工程總裁的丈夫Alon Cohen都未曾想過要創要，直到2009年，兩人決定翻修他們位於加州的住宅，卻發現這似乎沒那麼容易。「我們對裝潢感到興奮，也有一些想法，但這過程實在是難以忍受，」Tatarko說：「尋找與我們有相同願景的建築師及室內設計師竟是如此耗時。」兩人決定轉向求助網路，不過相關的資源仍是少之又少，因此，創建Houzz的想法就誕生了。

請繼續往下閱讀...

Houzz以裝修起步，後來陸續成為串連起房主、室內設計師、裝修施工的大平台。起初，夫妻兩人都僅將其視為業餘興趣，並繼續從事他們的全職工作，而網站也只屬於社區分享性質，並僅有20位使用者，大多都是兩人小孩學校同學的家長，以及一組來自舊金山灣區、為他們裝修房屋的建築師與設計師，他們在網站上分享一些與裝修建議相關的照片及文章，並加以媒合想裝修房屋的客戶。

▲▼Houzz地創辦人Adi Tatarko。（圖／翻攝自Facebook／Adi Tatarko）

▲Houzz地創辦人Adi Tatarko。（圖／翻攝自Facebook／Adi Tatarko）

隨著這些建築師與設計師開始將網站推薦給自己的客戶，Houzz的用戶數開始增長，「大約6個月後，我們收到了來自紐約及芝加哥的要求，希望可以在網站上開設紐約與芝加哥專區。」不知不覺間，網站的用戶數已暴漲至35萬人。Tatarko表示，其實一開始他們並未想到會擴及至加州以外，「我真的很希望能維持小規模，因為我不想失去社區的感覺。」

2010年，Houzz從矽谷創投家Oren Zeev手中取得了第一筆200萬美元的投資，夫妻兩人辭去了他們的工作，並用這筆資金聘僱第一批員工。Tatarko表示，最大的挑戰之一就是找到適合的員工，「有很長一段時間，我們兩人有50%的時間都耗費在找員工，我們親自面試每一位求職者。我們知道，找到與我們有相同願景的人選是公司成功關鍵。」

2013年，Tatarko決定向海外擴張，先是擴及至歐洲，隨後也擴展至亞洲，如今該網站約有一半的新用戶都來自美國以外的其他國家，並在倫敦、柏林及雪梨等地開設了6間辦事處。

Houzz不向任何用戶收費，無論是有裝修需求的用戶或專業人士，該網站主要的營收來自於電子商務，網站從銷售的產品周抽成15%，同時該網站也從廣告及專業人士的特別推薦欄位獲取收入。創業10年，Houzz如今擁有4000萬月活躍用戶，估值達40億美元，成為最全球知名的室內設計網站之一。

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關鍵字：創業,Houzz,Adi Tatarko,室內設計

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