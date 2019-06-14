日顯示器大廠JDI將裁員近三成1200人　社長也將於9月撤換

▲日本顯示器公司Japan Display Inc.（JDI）。（圖／路透社）

財經中心／綜合報導

日本顯示器大廠日本顯示器公司（Japan Display Inc.，JDI）最近真的不好過，據外媒報導，該公司已經有1200名員工同意自願離職，而去年6月才上任的社長月崎義幸也將於9月辭職。

綜合外電報導，日本顯示器大廠JDI過去叱吒LCD面板市場，許多智慧型手機製造商的高端智慧型手機都會選用該公司生產的LCD面板，但隨著OLED面板的崛起，JDI的業務受到相當大的衝擊，該公司位於石川縣的白山工廠將於7月起停工，生産將集中於千葉縣的茂原工廠等其他工廠。

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面對業務的低迷，JDI開始向內部員工募集「自願離職」，目前人數已達1200位，為該公司近3成的員工數，也將推動讓員工轉往關係企業JOLED等公司，預計全年的人事費用縮減效果將達200億日圓。

而據JDI 12日發出的人事調整消息，去年6月才上任的社長月崎義幸確定將於今年9月底辭職，由常務執行董事菊岡稔接任社長。據報導，月崎義幸剛上任時，曾力拼讓JDI在2018財年轉虧為盈，但由於蘋果方面的面板訂單減少等因素，目標最終為達成，而他本人也將為經營不力負責。

JDI在今年5月15日發布的財報中就已經提到，公司將在6月前發表針對1000人的財源。另外，在從台灣和中國大陸3家電子零部件廠商聯盟獲得最多800億日圓的金融支援之前，JDI將透過擴大裁員和工廠停工來削減成本。