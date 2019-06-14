開發金董監改選出爐　民股全拿、公股銀行全面退出

▲開發金今年股東會進行董監改選（圖／開發金提供）

記者吳靜君／台北報導

開發金今（14）日召開股東會，並且董監事改選，今年將選出9席，一般董事6席、獨立董事3席，選舉結果台銀所推派現任不動產管理部經理王淑貞並未當選，因此由開發金新董事會由民股全拿，這也是開發金成立以來，公股首次全面退出董事會。

對此，開發金控資深副總經理張立人表示，開發金未像往年主動支持台灣銀行代表人參選董事，而台銀也因為配合「金金分離」政策，也未積極投入開發金董事選舉。

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開發金民股代表這次企圖心強烈，在一般董事候選人就提名6人，包括基捷投資代表人有2席，現任開發金董事長張家祝、現任開發金總經理王銘陽；景匯投資代表人則是凱基證董事長許道義、凱基銀董事長魏寶生；國亨代表人為現任開發金執行副總郭瑜玲；以及開發金董事楊文鈞參選自然人董事。

換句話說，民股足額提名了一般董事，打算席次全拿，而選舉結果出爐，也全部當選。

獨立董事方面，開發金也是足額提名，三席名單包括台大教授林修葳、前行政院副院長杜紫軍、以及安永聯合會計師事務所會計師戴興鉦。

而台銀雖然也提名了王淑貞參選開發金董事，但台銀並未選派徵求人、積極徵求委託書，使得外界早已預期，台銀不會拿下開發金的董事席次。