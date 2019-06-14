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彰銀發回更二審！吳東亮開嗆　彰銀新董座回應超淡定

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▲▼彰銀新董事長凌忠嫄。（圖／記者吳靜君攝）

▲彰銀新董事長凌忠嫄（圖中）新總經理黃瑞沐(左)、副總經理凃鴻堯(右)。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

台新金董事長吳東亮今（14）日在股東會針對彰銀案發回更二審開嗆，並表示財政部應該履行合約。彰銀新任董事長凌忠嫄僅回應「非訴訟兩肇雙方不介入」。

彰銀經營權官司，台新金指財政部違約，導致喪失彰銀的經營權，高院二審判決，台新金為最大股東時，財政部應支持台新指派過半董事，案經上訴，最高法院判發回更審。

請繼續往下閱讀...

吳東亮在股東會上特別對所有股東表示：「我們與財政部間之彰銀經營權訴訟，最高法院在5月23日宣判廢棄原判決，發回台灣高等法院，這個結果讓我們感到非常意外與遺憾。」

彰銀今日同步召開股東會，董事長凌忠嫄表示，彰銀並非訴訟的兩肇雙方，所以不多做回應，對於彰銀明年的董監改選，她僅說，會努力經營讓股東看見。

根據股東會的資料顯示，泛台新金持有彰銀的股權為25.33%、財政部（含一銀）持有15.06%、泛龍嚴集團則是5.76%。凌忠嫄表示，很多銀行都有多元股東，但是彰銀董事會目前「互動良好」，大家都以績效為導向，今日主要的大股東，也是台新的代表吳澄清也有到場。

外界也關心，是否會買彰銀的股票，凌忠嫄僅表示，彰銀將開辦員工持股信託，她會參與機制持有彰銀的股票。

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關鍵字：彰銀,發回,更審,財政部,吳東亮,凌忠嫄,新董事長

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