富邦金董座蔡明興關注兩大事　港幣隔夜拆款利率跳上來非常多、中美貿易戰不太妙

▲富邦金董事長蔡明興。（圖／記者湯興漢攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

香港爆發「反送中」爭議，恐衝擊國銀在香港的多家分、子行，富邦金董事長蔡明興今天(14日)股東會後受訪表示，有觀察到港幣隔夜拆款利率跳上來非常多，反映有些資金匯出香港的壓力，會持續審慎觀察。

富邦金在香港有高達30家分行，也有子行，對於香港近期爆發「反送中」，蔡明興表示：「最近有觀察到港幣隔夜拆款利率跳上來非常多，有些資金匯出壓力，富邦金旗下銀行在香港有子行及快30個分行，對變化非常審慎在觀察。」

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針對中美貿易戰，蔡明興也直言：「不太妙！沒有什麼很大的進展，對整個景氣都會有影響。」他認為今年最大風險還是美中貿易戰衍生的匯率與利率的風險，但也有好消息，因台商大舉回流，增加台灣投資的比例，台灣的景氣可能會變好。據美國聯準會最新發布研究報告，美中貿易戰受惠者是越南、台灣與南韓，「所以我們一則以喜一則以憂，希望貿易戰不要擴大。」

匯率變動上，蔡明興表示，當然有不同因應方式，包括分散投資不同的幣別、減少美金投資比例、彈性調整避險的比重，今年5月表現還不錯，目前上月匯兌收益一個月賺80餘億，提存快50億元準備金，讓準備金大幅增加，對因應未來匯率變動非常有幫助。

對於新台幣走勢，蔡明興也表示，目前有很多利多跟利空，有貿易戰問題，台美間利差也在，因此有趨貶的傾向，但相對也有台商回流的資金，美國若關稅25%都實施，造成美國的通貨膨脹，利空、利多因素都有，不太好預測。