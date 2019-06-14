不只是安全監控　中保今年營運聚焦5面向擴大智慧應用領域

▲中興保全今天舉行股東會，會中決議配發現金股利每股4元。（圖／中保提供）

記者紀佳妘／台北報導

中興保全（9917）今（14）日召開股東會，由董事長林孝信親自主持，會中通過配發4元現金股息。展望今年，林孝信表示，中保集團未來的經營模式，不再侷限專業的安全、防災監控，擴大到智慧城市、智慧家庭、智慧照護、智慧社區等服務，更貼近消費者，而物聯網是強大的工具，可收集大數據，也能協助企業持續擴大、更新服務內容和模式。

中保去年合併營收淨額為133.9億元，較上年成長2.6%，合併稅前淨利為25.4億元，呈現年減狀態，主要是前年關係企業處分土地利益影響，不過每股稅後盈餘（EPS）仍達4.64元，今天股東會決議配發現金股利每股4元。

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中保董事長林孝信表示，2018年主要著重各項帶動公司營收與營業淨利成長的新興業務，其中關於智慧城市業務部分，有鑑於自然災害頻傳及公共災害預防意識的抬頭，防災業務獲得市場巨大迴響；餐飲事業（含空廚）逐步穩定發展外，並建立自有餐飲品牌並持續擴展門市規模。

至於駐衛警營運政策調整，積極爭取營業利益較高的業務，汰除獲利不佳案場，同時結合「換警專案」的推廣，將人力成本做最有效的管控；路邊停車委外開單業務及路外停車場業務持續蓬勃發展，佔據業界領頭羊地位。

中保指出，公司將延續「中保無限＋」物聯網（IOT）的系統整合服務，使之相容於各大知名品牌的智慧家電系統，延伸「中保無限＋」的智慧應用；關於智慧醫療照護方面，也將著重在跨業的平台AI整合應用，目前已取得台北市政府聯合醫院委託計畫合約，將調查「醫」「養」的服務需求，以結合醫院醫療與社區安養的多元服務，創造在宅及社區安養的商機。

此外，為使中保的企業使命名實相符，今天經108年股東常會表決通過，正式更名為「中興保全科技股份有限公司」，落實做為科技產業一份子的決心，全力朝向以科技建構美好生活的企業使命邁進。