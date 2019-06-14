元大金通過配息0.9元　ROE金融海嘯以來最高

▲元大金董事長王榮周。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

元大金今（14）日舉行股東會，通過去年盈餘分配及股利政策，配息0.9元，現金配發率達56.6%，一改過去大約四成的配發率。由於這次有董監改選議案，加上小股東踴躍發言，股東會全程歷時2小時。

元大去年獲利達186.79億元，較去年成長15%，EPS為 1.59元，ROE來到8.7%。元大指出，若排除一次性損益影響，股東權益報酬率（ROE）是金融海嘯以來最高。

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元大今日改選第8屆董事，提名名單包括5席一般董事，分別為申鼎籛、馬維辰、陳忠源、江朝國、宋耀明，4席獨立董事，分別為薛明玲、葉銀華、徐光曦、周行一。

有小股東發言表示，中美貿易戰比管理層想像的還火烈，光是短短這一周，中美雙方都不讓步，貿易戰開打無可避免，若這次衝擊超過十年前的金融風暴，元大金控將如何應對？

元大金總經理申鼎籛表示，貿易戰對金融業的確是有間接影響，然而銀行授信物則是直接面對貿易戰，目前在授信物的把關都有加強嚴管。在金融投資也一定會受影響，尤其貨幣市場受波動在所難免，也因此國內外股市波動近期都有加大趨勢。

申鼎籛表示，公司在投資方面，96%都是債券，股票較低，交易餘額只有兩三億，有部分中長期持有的，屬於貝塔值較低的如電信股和特別股，但目前市價都高於當時取得價。

小股東也質疑，近期台幣一路貶值，公司是否有從中獲利？申鼎籛表示，公司在匯率一定會有避險，且都用核心存款，同時推出保障型跟長年期理財商品，甚至推出一些「做功德」的產品。此外，元大證券已轉型到金控50年了，對於中美貿易影響，會謹慎因應，做好風險控管，同時注意法遵和公司治理，一定會度過難關。