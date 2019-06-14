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彰銀工會指台新投資彰銀至少獲利185億　台新金回嗆反擊！

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▲▼ 台新金總經理林維俊。（圖／記者戴瑞瑤攝）

▲台新金總經理林維俊。（圖／記者戴瑞瑤攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

彰銀案長達14年未解，彰銀工會更指稱台新金投資彰銀，至少獲利185億元以上，而不是台新對外宣稱的「花365億元只買到三張紙」。台新金總經理林維俊今天(14日)回嗆：「照一樣的邏輯來講，財政部對彰銀的持股100多年，從歷屆政府到現在，財政部是不是通通把所有成本都拿回來，那財政部的持股該是零成本、該是負的！」

金融圈最著名官民大戰「彰銀案」，台新金跟財政部交戰長達13年多，原本預期今年上半年最高法院會有審理結果出爐。沒想到5月23日最高法院發回更審，也就是二審將重新判決。

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彰銀工會更是多次對台新金「嗆聲」，要金管會介入讓台新金釋股，更直指台新金投資彰銀至少獲利185億元以上，而不是台新對外宣稱的「花365億元只買到三張紙(指當時的標售公文)」，且台新金既然已經四次整併彰銀不成，就應該退出彰銀董事會，並且有計畫的釋出股權。

台新金總經理林維俊今天(14日)受訪時駁斥：「照一樣的邏輯來講，財政部對彰銀的持股100多年，從歷屆政府到現在，財政部是不是通通把所有成本都拿回來，那財政部的持股該是零成本、該是負的！」

林維俊強調，當初台新投資彰銀是有契約的，「我覺得很奇怪，才不到14年大家都忘了嗎？當初彰銀是在財政部經營之下陷入財務困境，當初是財政部想要把彰銀賣給外國人，是台新金出錢、出力把彰銀留下來，讓彰銀現在還是台灣人的銀行，才14年不到，大家不會忘了這段吧？」

針對這次最高法院發回更二審，林維俊也表示，針對是不是契約，高等法院認為是，最高法院認為有再釐清的必要，從2005年契約成立到現在，13年來是不是有太長的問題，最高法院也認為有探討的必要，「我們就把該釐清的、該探討的，回到高等法院重新釐清、重新探討，盡力幫股東討回權利。」

林維俊也對財政部喊話：「財政部這些年來也經歷過政黨輪替，部長也換過人，期待今天的財政部要有分辨是非黑白的能力，要有改正錯誤的勇氣，才能夠重拾老百姓對政府的信任，財政部誠信問題已經多次被監察院、高等法院、最高法院，都有提出財政部誠信問題！」

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關鍵字：台新金,林維俊,彰銀,財政部

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