新光金最快8月16日發放股利　董座吳東進喊出：今年會比去年更好

▲新光金今天舉行股東會，通過配發0.2元股息，會議過程順利約1個小時順利結束。（圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

新光金（2888）股東會今（14）日登場，會中通過以資本公積配發0.2元現金股利，適度回饋股東。展望今年，董事長吳東進表示，去年是極具挑戰的一年，市場波動劇烈，但仍繳出不錯的成績單，而截至今年5月底每股盈餘達0.79元，因此若沒有意外的話，預期「今年會比去年更好」。

新光金2018全年累計稅後純益為104.79億元，每股稅後純益為0.89元，今天股東會上通過以資本公積配發現金股利0.2元。新光金控董事長吳東進表示，去年是資產運用非常挑戰的一年，儘管市場劇烈波動，仍繳出不錯的成績單。

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吳東進表示，去年新光金控在新光人壽和新光銀行等各項業務保持領先成長，加上11月元富證加入後，一舉轉型擁有壽險、銀行、證券3大獲利引擎的金控公司，合併後規模達3.65兆元，較前年度成長7.8%，同時也與中華電信純攜手設立純網銀籌備處，相信有機會拔得頭籌，未來將透過整合行銷，達成全方面金融服務。

值得一提的是，吳東進指出，投資績效亮眼，新光南港軟體園區大樓在今年3月落土開幕，預計餐飲集團、運動中心等業者進駐，可望為公司挹注營收。另外，隨著高齡化時代的來臨，新光金積極開發銀髮商機，協助政府並善盡企業社會責任，同時也會積極經營年輕客群，建構出心型的金融獲利模式。

此外，現場有小股東質疑公司沒有好好經營，不然2018上半年公司表現不錯，到了後半年卻出現虧損，要小股東情何以堪；也有另名蔡姓股東期盼提高現金股利。

對此，吳東進指出，去年初確實賺了100多億元，到了年底卻急轉直下，不過今年5月底淨利達95.24億元，每股盈餘0.78元，他相信今年還有7個月，若沒有意外的話，「今年會比去年更好」，而外資近期也開始回補，感謝股東的支持，最快8月16日發放現金股利。