購買節能家電明起可退稅　國稅局教你5重點簡單搞定！

▲買節能家電，明日起每台最高可以退稅2,000元。（圖／記者蔡惠如攝、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

貨物稅修正，經總統公布，自明日(15日)開始生效，民眾於條文生效日起2年內，購買經經濟部核定能源效率分級為第1級或第2級之新電冰箱、新冷暖氣機或新除濕機非供銷售且未退貨或換貨者，可依「電冰箱冷暖氣機除濕機減徵貨物稅稅額表」規定申請減徵退還貨物稅，每台最高可退還2,000元貨物稅。

很多人不曉得，該如何提出申請？或是擔心申請程序很複雜。國稅局表示，其實不用擔心，只要掌握以下重點與步驟，就可以輕鬆申請退稅。

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重點一，減徵貨物稅稅額由消費者申請退還，於購買日次日起6個月內提出申請。

第二，除可利用自然人憑證、已註冊健保卡或營利事業工商憑證透過財政部稅務入口網站(網址：https://www.etax.nat.gov.tw/etwmain/front/ETW118W/VIEW/1212)線上申請。

第三，也可以親至任一國稅局的分局、稽徵所或服務處申請。

第四，檢附身分證明文件影本，以及載明廠牌、品名與型號的發票或收據影本；若是取得銷售人開立的電子發票證明聯或雲端發票者，則可免附

第五，申請退還減徵貨物稅稅額案件經國稅局審查核准者，國稅局將於受理後1至2個月內將退稅款撥付買受人指定的本人金融機構帳戶（直播退稅）或郵寄退稅支票。但是財政部賦稅署建議，郵寄方式恐怕有遺失的方式，採用直撥退稅較為直接、方便。

國稅局表示，為了更安全、快速收到退稅款，建議民眾採用轉帳直撥退稅，如此退稅款將自動撥入指定的銀行帳戶，不必擔心因遷址而收不到支票或發生冒領、遺失情形，並可節省前往金融機構提兌的時間。

生效日正逢假日 專人替民眾解答

該局表示民眾如有任何疑問，可利用免費服務電話0800-000321洽詢，或至財政部稅務入口網購買節能電器退還減徵貨物稅專區(網址https://www.etax.nat.gov.tw)查詢。

因法條生效日的首2日(6月15日及6月16日)為假日，為提升服務品質，解決民眾疑義，國稅局特安排專人接聽電話提供諮詢。