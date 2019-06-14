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彰銀案發回更二審　台新金吳東亮：感到意外與遺憾

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▲▼中華民國三三企業交流會五月份例會，台新金控吳東亮。（圖／記者湯興漢攝）

▲台新金控董事長吳東亮。（圖／記者湯興漢攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

金融圈最著名官民大戰「彰銀案」，台新金跟財政部交戰長達13年多，原本預期今年上半年最高法院會有審理結果出爐。沒想到5月23日最高法院發回更審，也就是二審將重新判決。台新金董事長吳東亮今天(14日)再次痛批財政部毀約背諾，呼籲財政部應誠信履約，並強調後續訴訟程序仍將繼續努力。

台新金今天上午舉行股東會，外界最關注彰銀案最高法院發回更二審，情勢似乎對台新金較為不利。吳東亮在股東會上特別對所有股東表示：「我們與財政部間之彰銀經營權訴訟，最高法院在5月23日宣判廢棄原判決，發回台灣高等法院，這個結果讓我們感到非常意外與遺憾。」

請繼續往下閱讀...

吳東亮說明，民國92年彰銀發生財務困境，發行GDR後也沒人買，政府當時一方面為執行公股金融機構整併政策、一方面也為解決彰銀問題，所以由彰銀在94年以公開競標的方式進行增資，財政部並書面公開支持得標人取得彰銀經營權。台新當時參與競標並以溢價365億元得標，之後並派出經營團隊努力經營，終於讓彰銀改頭換面、績效大幅成長。

但是，在台新金努力經營多年後，財政部卻毀約背諾，於103年以政府之力介入彰銀股東會的董事改選，以各種方式，強奪彰銀經營權，本公司不得已才提出訴訟、捍衛權利。

吳東亮強調：「法院至今都認為雙方係有契約且繼續有效，既然如此，我們希望財政部應誠信履約，所以我們在接下來的訴訟程序仍將繼續努力，為公司爭取應有的權益。」

▲▼ 台新金今天舉行股東會。（圖／記者戴瑞瑤攝）

▲ 台新金今天舉行股東會。（圖／記者戴瑞瑤攝）

台新金去年稅後淨利129億元，每股稅後盈餘(EPS)達1.09元。對於去年的獲利，董事會提案每股配發約0.72元的股利，其中包括現金股利0.51元，以及股票股利0.21元，股東會最終通過。

今年台新金控第一季的累計稅後盈餘較前期成長16%，吳東亮表示，展望下半年，在美中貿易爭端仍未見和緩之際，會持續關切事件的發展，做好週全的因應，除了嚴謹風險控管，也會持續掌握台商回流的各項業務契機。

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關鍵字：台新,吳東亮,彰銀

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