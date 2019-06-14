外送不再靠機車　Uber Eats要推「無人機」送餐服務

▲Uber Eats計畫要推出無人機外送服務。（圖／翻攝自YouTube／Uber）

財經中心／綜合報導

現代人的生活愈來愈方便，待在家裡用手機操作美食外送應用程式就能外送附近有名餐廳的餐點，而這類應用程式的種類也愈來愈多，因此如何在服務上做出差異性，就是現在各廠商需要去思考的，據外媒報導，美國叫車公司Uber旗下的美食外送服務Uber Eats就計畫要推出無人機外送服務。

據英國《太陽報》報導，Uber Eats計畫要利用無人機來向客戶運送餐點，預計今年夏天將在美國的加州進行初步測試，未來將率先於包含聖地牙哥在內的美國10個城市中推出這項服務。

請繼續往下閱讀...

Uber Eats的無人機會被直接帶到被點餐的餐廳，以載運客戶的餐點，無人機預計會以每小時70英里的速度飛行，但它並不會將用戶的餐點直接送到用戶家門口，而是會降落在快遞車上，接著再靠快遞人員完成餐點交付。為了讓無人機能順利降落在快遞車上，該公司計畫要在快遞車上加裝QR碼，以協助無人機降落。據了解，若要使用Uber Eats無人機送餐，以美國聖地牙哥為例，一次的收費價格約為8.5美元。

但Uber Eats真想利用無人機送餐也不是件容易的事，因為該公司必須先經過美國聯邦航空管理局的批准，且要用來送餐的無人機也尚未研發完成。優步升降（Uber Elevate）政策負責人Kate Fraser認為，Uber Eats的無人機送餐服務想要推動到美國以外的市場至少還需要3年的時間。