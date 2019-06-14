港元、香港特殊稅制未來會有變化？　謝金河：香港股市的質變與量變

▲香港近期爆發反送中示威。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／綜合報導

近期香港的「反送中」事件已經成為全球的關注焦點，這件事除了對香港人的生活有相當程度的影響外，財信傳媒董事長謝金河今（14）日在臉書指出，過去蓬勃發展的香港股市也悄悄出現質變與量變。

謝金河指出，眾多的中國大陸企業到香港掛牌，讓香港資本市場也全面中資化，但過去香港嚴格的治理也受到考驗，這幾年香港股市停牌家數不斷增加，到今年第一季為止，已有超過75家企業停牌，這些停牌企業活過來的機會十分有限。

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再來則是財報揭露問題叢生，像地產公司佳源控股以8.125%的高利率借3.5億美元的美元貸款，因為不能正常繳息，股價一天跳水下跌80%，謝金河表示，這樣的公司層出不窮，投資人不小心就踩到地雷。

最後則是很多新經濟公司來香港籌資，但股價卻像吃角子老虎機一樣，投資人一買就套牢，例如小米股價從22.2跌到8.91港元、缐上壽險公司眾安在缐從96.1跌到21.15港元、電競的雷蛇從5.49跌到1.01港元，而有騰訊當後盾的閲文集團則從110跌到29.4港元。也有一些老牌企業像是中國雨潤，股價也從34.4跌到0.58港元。

謝金河認為，過去香港雖然號稱50年不變，但其實已悄悄在很多領域出現變化，將來若讓港元和香港特殊稅制也出現變化的大灣區計劃上路，香港將融入大灣區，成為中國大陸南方的一個大城市，「我們歌頌的東方之珠，正快速蛻變中。」