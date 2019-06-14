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辜仲諒當公公了！長子辜昱銓娶「日美混血嬌妻」合照曝光

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圖、文／鏡週刊

辜家第五代傳喜事，中信辜大少升格當公公了！辜仲諒的前妻羅惠玲日前在臉書和親友公布喜訊，辜仲諒的長子Jeffrey（辜昱銓）選擇在「520（諧音我愛你）」的好日子，和交往多年的女友、日美混血兒Jessica在士林戶政事務所登記結婚。

中信金大股東辜仲諒和元配羅惠玲育有二子，Jeffrey是長子，次子Arthur（辜昱穎），Jeffrey去年在美國完成學業後，選擇在一家「TRUFFLIN」的松露專賣食品公司工作，他和女友Jessica從高中交往至今，愛情長跑多年，選擇在今年的「520」登記結婚。

今年才24歲的Jeffrey面貌酷似辜仲諒，身材高壯，和他長跑多年的Jessica是日美混血兒，身材姣好，面貌秀麗，長相貌似日本女星特林德爾‧玲奈（トリンドル玲奈），兩人時常在臉書和IG上放閃，羨煞旁人。

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辜仲諒升格當公公　長子辜昱銓日美混血妻美照曝光

Jeffrey以前在日本念高中時，擔任摔角隊隊長，還拿下亞洲第二名，他在美國求學期間，也常在假日帶著女友Jessica去探望母親羅惠玲，三人感情很好，常一起拍照留念。

Jeffrey前陣子還在IG上傳一張誇張照片，被友人問，「是不是壓力太大？是因為要回台嗎？」被Jeffrey笑回壓力「太大」帶過。

辜仲諒升格當公公　長子辜昱銓日美混血妻美照曝光

辜仲諒百年鹿港辜家的第四代接班人，他和二個兒子有相依為命的情感，辜仲諒在日本時，幾乎每天都和兒子膩在一起，親自接送小孩、陪小孩運動等，儼然是個奶爸，每次辜仲諒提到兒子時，臉上充滿自豪笑意，暑假時還要求兒子回中信金實習。

辜仲諒選擇以美式開放教育兒子，和他過往受到日式嚴厲家教的環境不同，但他年少時仍做了不少叛逆往事，他大學返台時結識元配羅惠玲，兩人低調展開戀情，私下註冊結婚，都未告知雙方父母，爾後，辜仲諒硬著頭皮告知辜濂松，這段婚姻才浮上檯面。

辜仲諒升格當公公　長子辜昱銓日美混血妻美照曝光

兩人原本感情甚篤，隨著豪門生活帶來的壓力，以及雙方家族文化、價值觀差異，再加上多金、帥氣的辜仲諒，常吸引女生主動送花，讓羅惠玲很沒安全感，直到2004年，羅惠玲遠走美國養病，兩人形同分居。

羅惠玲過去一直無法放下「辜太太」身分，主要和她不希望缺席兒子的婚禮有關，「我絕對不要兒子的婚禮上，沒有母親的位子。」她曾向密友強調：「這一點，我非常堅持。」

直到2016年，羅惠玲才決定放手簽字離婚，結束兩人20年的婚姻。隨著兒子和女友日前順利登記成婚，這樁喜訊還是由羅惠玲主動公布，可見這個問題已不再困擾她。

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關鍵字：鏡週刊,辜仲諒,辜昱銓

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