郭台銘攜手補教名師呂捷開直播　痛批教改成為「有錢人教育」

▲ 郭台銘攜手補教名師呂捷開直播。（圖／翻攝郭台銘臉書）

記者姚惠茹／台北報導

鴻海董事長、國民黨總統初選參選人郭台銘今天（13日）晚上跟補教名師呂捷直播，兩人痛批教改失敗，郭台銘表示，現在台灣的教育有很大的問題，就是只有「有錢人」才能得到更多的教育資源，因此他主張設立教育平台，實踐教育網路化，縮減偏鄉數位落差。

郭台銘表示，台灣的教育最主要有幾個問題，除了家長給的壓力，還把教育分為兩種，一種就是有錢人的教育，他們獲得更多的教育資源，然後考上大學，學費反而較低；一種就是偏鄉貧困學童，他們沒有教育資源，家長又沒有錢，所以如果他當選上總統，誓言要給偏鄉貧困學童教育的機會，把偏鄉教育網路化，讓他們不一定要在教室上課。

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▲ 郭台銘攜手補教名師呂捷開直播。（圖／翻攝郭台銘臉書）

呂捷提到，現在12年國教的教改，就像一個實驗做20年，每年都有幾十萬白老鼠，最後證明有錢的白老鼠比較厲害，這就是台灣教育最大的問題，還說他在第一線教書，認為12年國教最可怕的就是 「教學生做假」，因為學生要有備審資料，就要做很多事情，像是科展、才藝。

呂捷說明，像是要去照顧別人的阿嬤，因為照顧別人的阿嬤有加分，但是照顧自己的阿嬤沒有，所以只好請人照顧自己的阿嬤，然後自己去照顧別人的阿嬤，可是他認為教育的本質不應該以作假為基礎，所以有錢的學生都送去私立學校，因為不用受到教育部的管控，他認為教育應該簡單一點，可是現在太複雜。

▲鴻海董事長、國民黨總統初選參選人郭台銘。（圖／翻攝郭台銘臉書）

對此，郭台銘提出，他要搭建一個教育平台，他認為學校的教育，老師其實只要給一些觀念，真正的學習過程應該在網路，就像美國好的大學就是用網路教學，傳道授業幾百萬名學生，再來就是他認為教育應該針對每個人不同的專才。

郭台銘補充說明，每一個人的五根手指都不一樣長，這代表著每個人都有不同的長處，就拿他自己為例，過去只有海專畢業，但是他現在成為跨國企業的總裁，所以每個人都有每個人的專才，不一定每個人都要考狀元，並強調30年前的教育跟現在真的有很大的差別。