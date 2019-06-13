中東油輪遭攻擊「一天兩艘」！　原油價格急漲4.5％！

▲中東阿曼灣2艘油輪遭攻擊，國際油價上漲4.5％。（資料照／記者姜國輝攝）



國際中心／綜合報導

中東地區繼5月中旬發生4艘商船遇襲事件後，阿曼灣海域13日再傳2艘貨油輪遭遇不明攻擊，其中一艘為台灣中油承租的油輪，載運7.5萬噸石油腦。消息傳出後，布倫特原油價格從5個月以來最低點反彈，應聲上漲4.5％。

此次事件發生在連接波斯灣和阿曼灣的唯一通道荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）附近海域。伊朗媒體聲稱，伊朗海軍從2艘油輪上救起44名船員；台灣中油則指出，受攻擊的石油腦貨油船Front Altair號船員已經棄船，並被鄰近船隻Hyundai Dubai號救走。

請繼續往下閱讀...

營運另一艘貨船的日本國華產業社長堅田豐也舉行記者會表示，這艘載運化學品的貨船在3小時內兩度遭砲擊中彈，船員判斷繼續待在船上恐有危險，決定以救生艇避難，被附近的船隻救起，預計會前往阿聯港口。

管轄波斯灣、阿拉伯海水域的美國海軍第五艦隊證實，在傳出油輪遭攻擊事件後，接獲2起求救訊號；英國皇家海軍「英國海事貿易行動辦公室」（UKMTO）也在網站上表示，「英國和盟友正在調查事件」，但並未透露進一步消息。

根據日本NHK報導，台灣中油承租的Front Altair油輪為馬紹爾群島籍，11日剛從阿拉伯聯合大公國啟航，原訂30日抵達高雄港；另一艘遭攻擊的Kokuka Courageous號則是於10日離開沙烏地阿拉伯，原訂22日抵達新加坡。

今年5月中旬，同樣海域也曾發生4艘商船遭破壞事件，其中包括2艘沙烏地阿拉伯油輪。美國當時指控伊朗利用水雷對商船進行攻擊，德黑蘭當局則否認指控。

8月份交貨的北海布倫特原油期貨價格，13日在倫敦交易所一度站上每桶62.64美元，隨後漲幅縮小至62元左右，漲幅3.39％。布倫特原油價格12日價格重挫3.7％，為近5個月以來的最低點。