房貸清償完仍被續保住宅火險　民眾怒向金管會申訴

▲元大銀行。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者戴瑞瑤／台北報導

有一位民眾還清銀行房貸，但銀行卻還是自動幫該民眾辦理住宅火險續保作業，而民眾在房貸清償轉貸後，發現銀行少報一筆債權給客戶，導致該民眾多繳了1000多元保費跟幾百塊的利息，怒向金管會申訴，金管會也對銀行祭出糾正。

銀行局今天(13日)表示，有民眾來向金管會申訴，說已經清償在元大銀行的房貸，但因為行員檢核有疏漏，銀行還是幫民眾辦理住宅火險續保。後來，民眾將房貸清償轉貸其他銀行，元大銀行卻沒有完整告知借款人應該要清償的金額，漏掉一筆債權，導致該民眾利息損失幾百塊，這時才發現住宅火險也被續保，也多繳了保費1000多元。

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銀行局副局長黃光熙說明，本來客戶要轉貸到別的銀行，應該要告知某年、某月客戶該還多少錢，但元大銀行少報了一筆給客戶，會轉貸通常是因為另一家銀行利率低，那一筆未清償的債務中間出現時間差，因此產生利差損失，客戶多付了幾百塊利息。

金管會在收到民眾申訴後展開調查，發現目前僅為單一個案，而元大銀行也趕緊加強改善系統，讓系統能輔助行員在作業上能跳出提醒通知，提醒行員要再做確認。多收客戶的利息錢跟保費元大銀行也已全數還給客戶。

金管會也表示，元大銀行因為有此個案會列入紀錄，之後檢查局在排定例行金檢時，就會針對這點多加留意。