　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

拖欠3年頻道版權費？大豐：僅「全球數位」未談妥已提存

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼大豐有線電視。(圖／Yenfu提供) 大豐有線電視官網聲明（圖／翻攝大豐官網）
▲大豐有線電視。(資料照片／Yenfu提供)

記者陳世昌／台北報導

近日與多家頻道代理商洽談版權費傳出爭議的大豐有線電視（股票代號6184)，13日由新任董事長張銘志發布聲明表示，該公司「無所謂積欠數年版權費與拒不付款情事」，也絕不樂見任何頻道中止訊號事件發生。大豐發言人、副總經理劉家君表示，大豐版權費付款對象中，只有「全球數位」沒有收，但都有依法先提存。

大豐有線電視在10日舉行董事會，前任董事長戴永輝因任期屆滿，推舉張銘志接任。有媒體稱「大豐3年多來欠頻道、代理商權利金風暴，董事長都被迫下台」，劉家君指出這是不實報導。

在與頻道代商洽談版權的部份，劉家君表示，付款對象中，目前只有中嘉旗下的代理商「全球數位」沒有收，所以依法先提存；大豐與年代練董的「佳訊」也協商順利，沒什麼爭議

▲▼大豐有線電視。(圖／Yenfu提供) 大豐有線電視官網聲明（圖／翻攝大豐官網）
▲大豐有線電視官網聲明（圖／翻攝大豐官網）

以下是大豐發布的聲明全文

關於近期媒體頻繁報導有線電視頻道授權及產業狀況等情，謹就本公司相關之報導內容聲明如下：

一、 本公司自2012年響應NCC開放有線電視業者跨區競爭政策以來，即面臨部分頻道代理商提出對於「新、舊」經營區域間迥異而不合理之授權條件，影響產業競爭及發展至鉅。惟，本公司仍長期不間斷地與各頻道供應事業協商溝通，以獲取合理版權費用之共識，本公司並依循過往交易條件及慣例先行付款，如頻道代理商不欲受領，則依法辦理提存，並無所謂積欠數年版權費與拒不付款情事，特予澄明。

二、 本公司特別重視消費者權益，絕不樂見任何頻道中止訊號事件發生，於與頻道代理商協商期間均適時陳請主管機關居間協調，俾利其掌握系統平台與頻道間之授權爭議及任何斷訊可能性，以達共同維護產業秩序之目標，同時期待主管機關對於產業上下游間授權爭議所涉差別待遇情形詳予調查。

請繼續往下閱讀...

三、 於此，本公司謹重申仍將秉持善意，持續透過商業協商機制及相關主管機關之協助，力求理性、平順地解決所有頻道授權爭議，以避免影響廣大收視戶閱聽權益。復關於近期諸多媒體未經查證即對本公司所為不實、惡意之報導，已嚴重損及本公司品牌形象及商譽，本公司將循正當法律途徑予以求償，以正視聽。

大豐有線電視股份有限公司 董事長 張銘志

ET快訊
快訊／威力彩「頭獎5.5億」號碼出爐！今年最高彩金來了
子瑜出道4年終於「剪空氣劉海」淡妝也超美！粉絲激動：仙女下凡
珍奶不邪惡！喝金桔檸檬才會胖死　營養師推「最佳手搖飲Top3

關鍵字：NCC,媒體產業,有線電視,大豐

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

快訊／威力彩「頭獎5.5億」號碼出爐！今年最高單注彩金來了

智擎經營權之爭落幕　總座葉常菁遭解任

拖欠3年頻道版權費？大豐：僅「全球數位」未談妥已提存

投顧賣基金　7月起營業稅降至2%

房貸清償完仍被續保住宅火險　民眾怒向金管會申訴

影／川普回應「反送中」是否衝擊川習會？郭台銘：解決中美貿易戰為美方第一順位

週末逛賣場！買節能家電退貨物稅最多2,000元　週六上路

誓言用百億助3萬個弱勢家庭　辜仲諒：台灣貧富差距不能再擴大！

新住民媽離婚獨養2幼子　辜仲諒承諾幫付孩子學費到大學畢業

郭台銘心中30年的秘密　時至今日終於圓夢

聽到阿羅哈翻覆趕到醫院當志工　18歲女大生返家遭撞昏迷指數3

阿翔偷吃「沒拿捏好那條線」　街上擁吻謝忻：滿滿的友誼

阿翔偷吃出面道歉了！　認對不起老婆「沒拿捏好分寸」

阿翔偷吃謝忻被抓到了！　大街擁吻「背叛8年婚姻」

超高「7CM內餡」包進餅皮！　新竹超夯車輪餅還有榴槤味

男潛水客小琉球重踩海龜！ 首例「騷擾綠蠵龜」現行犯送辦

阿翔：和謝忻情感滿滿　大街擁吻..打臉過往「兄弟情」

快訊／謝忻認違反社會道德　「越了不可跨越的那條線」

移工遭強暴：台灣最美的風景不是人嗎 　地位懸殊..天心嘆「包容帶有歧視的意思」

利用完被當垃圾丟棄瘦成紙片狗！2隻「繁殖場獒犬」喝髒水度日

快訊／威力彩「頭獎5.5億」號碼出爐！今年最高單注彩金來了

智擎經營權之爭落幕　總座葉常菁遭解任

拖欠3年頻道版權費？大豐：僅「全球數位」未談妥已提存

投顧賣基金　7月起營業稅降至2%

房貸清償完仍被續保住宅火險　民眾怒向金管會申訴

影／川普回應「反送中」是否衝擊川習會？郭台銘：解決中美貿易戰為美方第一順位

週末逛賣場！買節能家電退貨物稅最多2,000元　週六上路

誓言用百億助3萬個弱勢家庭　辜仲諒：台灣貧富差距不能再擴大！

新住民媽離婚獨養2幼子　辜仲諒承諾幫付孩子學費到大學畢業

郭台銘心中30年的秘密　時至今日終於圓夢

快訊／威力彩「頭獎5.5億」號碼出爐！今年最高單注彩金來了

防堵「秋行軍蟲」危機　新北防疫工作全民動起來

落實巡清倒刷半年　高思博：根絕登革熱侵台南

慘遭強暴、斬首！章瑩穎案開庭...檢方揭殘忍「犯案過程」

嚇阻俄羅斯勢力！　川普承諾波蘭總統將增派1000美軍

中央從未指示香港修例！陸駐英大使：一些勢力在挑起事端

台南小五男童疑被倒塌竹棚壓死案　解剖查出多處壓傷

吳慷仁自曝21年前舊照！　網一看左邊「逗號瀏海同學」秒歪樓：比你帥

智擎經營權之爭落幕　總座葉常菁遭解任

嚴防秋行軍蟲疫情　台南市成立緊急監控處理小組

財經熱門新聞

沒刮中也有獎金！　新刮刮樂「全..

台大癌醫50億捐款捐不了　郭台..

日圓雙幣信用卡免收交易費　限時..

冷氣達人五招教你爽吹冷氣又省錢

新iPhone長什麼樣子　郭台..

到處開戰其實有目的　學者：川普..

以台泥董座張安平為例　謝金河一..

影／郭台銘捐款200億支持台大..

做空賠4.5億？比特易創辦人自..

下周汽油估漲0.2元　近11年..

華為要求美電信商Verizon..

彰銀工會提出　台新釋出彰銀股權

郭台銘心中30年的秘密　時至今..

5家金控拿到併購入場券　金融業..

更多熱門

相關新聞

廣告事前審查，違憲！

當你在電視上看到猥褻的廣告，希望NCC應該要事前審查，把這種廣告過濾一下，但事前審查對人民的言論自由是一種很重大的限制，原則上是不應該的。言論的事前禁止若不好好規範，很容易會成為打壓思想的工具。

中華電續代理「舒拉亞衛星」行動通信

NCC通過新竹振道等三系統換照

有線電視明年不再大碗公吃到飽！

超近距離接觸　江蘇鹿王爭霸最吸睛

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 謝忻不倫阿翔 反送中遊行 林志玲結婚 王令麟 阿羅哈客運 金曲獎 NBA冠軍戰 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

阿翔老婆發文「勇敢丟棄！」

浩子3年前預言「偷吃要擦嘴」！

吳宗憲早知阿翔謝忻偷吃？網翻出「1年前節目爆料」

謝忻發文：我沒事　阿翔隔空放閃

阿翔、謝忻「壓胸情侶照」曝光！

謝忻發文告白阿翔「我愛你」！激吻完癡情護愛

阿翔老婆哭罵阿翔：你真的太過份！

謝忻不倫激吻阿翔逮到了！見面2分鐘在路邊偷情

獨家／陷不倫戀　謝忻哽咽回應

快訊／蔡英文擊退賴清德　代表民進黨爭取2020

3個月破10萬人連署罷免　韓國瑜：謝謝關心　

賈靜雯同框前夫「一家三口」合照曝光

好友爆：謝忻為救阿翔「願退演藝圈」

不要辣　清心店長炸物吃一口傻眼

2019下半年「運勢大逆轉」的星座

更多

最夯影音

更多

聽到阿羅哈翻覆趕到醫院當志工　18歲女大生返家遭撞昏迷指數3

阿翔偷吃「沒拿捏好那條線」　街上擁吻謝忻：滿滿的友誼

阿翔偷吃出面道歉了！　認對不起老婆「沒拿捏好分寸」

阿翔偷吃謝忻被抓到了！　大街擁吻「背叛8年婚姻」

超高「7CM內餡」包進餅皮！　新竹超夯車輪餅還有榴槤味

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面