拖欠3年頻道版權費？大豐：僅「全球數位」未談妥已提存



▲大豐有線電視。(資料照片／Yenfu提供)



記者陳世昌／台北報導



近日與多家頻道代理商洽談版權費傳出爭議的大豐有線電視（股票代號6184)，13日由新任董事長張銘志發布聲明表示，該公司「無所謂積欠數年版權費與拒不付款情事」，也絕不樂見任何頻道中止訊號事件發生。大豐發言人、副總經理劉家君表示，大豐版權費付款對象中，只有「全球數位」沒有收，但都有依法先提存。



大豐有線電視在10日舉行董事會，前任董事長戴永輝因任期屆滿，推舉張銘志接任。有媒體稱「大豐3年多來欠頻道、代理商權利金風暴，董事長都被迫下台」，劉家君指出這是不實報導。



在與頻道代商洽談版權的部份，劉家君表示，付款對象中，目前只有中嘉旗下的代理商「全球數位」沒有收，所以依法先提存；大豐與年代練董的「佳訊」也協商順利，沒什麼爭議。



▲大豐有線電視官網聲明（圖／翻攝大豐官網）



以下是大豐發布的聲明全文

關於近期媒體頻繁報導有線電視頻道授權及產業狀況等情，謹就本公司相關之報導內容聲明如下：

一、 本公司自2012年響應NCC開放有線電視業者跨區競爭政策以來，即面臨部分頻道代理商提出對於「新、舊」經營區域間迥異而不合理之授權條件，影響產業競爭及發展至鉅。惟，本公司仍長期不間斷地與各頻道供應事業協商溝通，以獲取合理版權費用之共識，本公司並依循過往交易條件及慣例先行付款，如頻道代理商不欲受領，則依法辦理提存，並無所謂積欠數年版權費與拒不付款情事，特予澄明。

二、 本公司特別重視消費者權益，絕不樂見任何頻道中止訊號事件發生，於與頻道代理商協商期間均適時陳請主管機關居間協調，俾利其掌握系統平台與頻道間之授權爭議及任何斷訊可能性，以達共同維護產業秩序之目標，同時期待主管機關對於產業上下游間授權爭議所涉差別待遇情形詳予調查。

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三、 於此，本公司謹重申仍將秉持善意，持續透過商業協商機制及相關主管機關之協助，力求理性、平順地解決所有頻道授權爭議，以避免影響廣大收視戶閱聽權益。復關於近期諸多媒體未經查證即對本公司所為不實、惡意之報導，已嚴重損及本公司品牌形象及商譽，本公司將循正當法律途徑予以求償，以正視聽。

大豐有線電視股份有限公司 董事長 張銘志